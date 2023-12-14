Новые достижения в области технологий малых космических аппаратов

Виртуальный институт систем малых космических аппаратов НАСА объявил о предстоящем выпуске долгожданного отчета о современных технологиях малых космических аппаратов за 2023 год. В этом всеобъемлющем отчете, который будет опубликован в начале 2024 года, будет представлена ​​обновленная информация о последних разработках и достижениях в области технологий малых космических аппаратов по состоянию на сентябрь 2023 года.

Среди заметных обновлений отчета следует отметить существенные изменения и дополнения в нескольких главах. Глава «Запуск, интеграция, развертывание и орбитальный транспорт» теперь включает в себя совершенно новый раздел, посвященный орбитальным маневрирующим аппаратам. Другие главы, которые претерпели значительные обновления, включают «Конструкции, материалы и механизмы», «Космические двигатели», «Авионика SmallSat» и «Системы термоконтроля».

Целью отчета является предоставление обзора текущего состояния технологий SmallSat и состояния их развития на основе открытых литературных источников. Хотя он не охватывает все аспекты темы, были даны ссылки на часто используемые источники, такие как таблицы данных производителей, пресс-релизы, документы конференций, журнальные статьи, правительственные документы и новостные статьи. Важно отметить, что читателям рекомендуется напрямую обращаться к компаниям для получения дополнительной информации о производительности и зрелости конкретных технологий, изложенных в отчете.

Для тех, кто заинтересован, отчет SOA за 2022 год в настоящее время доступен онлайн как в формате веб-страницы, так и в формате PDF. Доступ к нему можно получить по следующему URL-адресу: [Вставить URL]. Как только отчет SOA за 2023 год будет выпущен, он заменит версию 2022 года с тем же URL-адресом.

НАСА приветствует предложения и исправления к отчету до публикации будущих выпусков. Заинтересованные стороны могут отправить свои предложения в Виртуальный институт малых космических аппаратов НАСА по электронной почте по адресу: [электронная почта защищена].

С долгожданным выпуском отчета о современных технологиях малых космических аппаратов в 2023 году достижения и обновления в области технологий малых космических аппаратов могут определить будущее освоения и исследования космоса.