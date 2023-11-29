Ученые открыли 188 новых систем CRISPR: исследуя огромный потенциал редактирования генов

Недавно ученые сделали поразительное открытие, обнаружив 188 ранее неизвестных типов систем CRISPR, скрытых в геномах простых микроорганизмов. Эти системы CRISPR, преимущественно обнаруженные у бактерий и архей, представляют собой мощный инструмент редактирования генов, который произвел революцию в области генетики.

Системы CRISPR, традиционно известные своими возможностями редактирования генов, состоят из ферментов Cas, часто называемых «молекулярными ножницами», которые позволяют микроорганизмам разрезать ДНК и манипулировать ею, обеспечивая точные модификации. Однако это новое исследование, опубликованное в журнале Science, проливает свет на огромное разнообразие систем CRISPR у микроорганизмов и потенциал, который они содержат для более точного редактирования генов с минимальными «нецелевыми» эффектами.

Чтобы раскрыть эти скрытые системы CRISPR, исследовательская группа использовала инновационный алгоритм под названием «FLSHclust», сокращение от быстрой кластеризации на основе хеширования с учетом локальных особенностей. Анализируя миллионы геномов, алгоритм эффективно идентифицировал кластеры похожих объектов, связанных с CRISPR. Эти геномы были извлечены из трех обширных общедоступных наборов данных, содержащих миллиарды последовательностей ДНК и белков различных бактерий.

Революционный аспект FLSHclust заключается в его способности значительно сокращать сроки исследований за счет быстрого получения результатов и формирования биологических гипотез. Как сообщает MIT News, предыдущим алгоритмам потребовались бы месяцы, чтобы достичь того, что FLSHclust достигает всего за несколько недель.

Имея в своем распоряжении 188 новых типов систем CRISPR, ученые провели эксперименты на четырех кластерах, чтобы понять их функциональность. Интересно, что два кластера представляли собой варианты известных систем CRISPR типа I, которые демонстрировали способность точного разрезания ДНК в клетках человека. Исследователи предполагают, что системы типа I потенциально могут свести к минимуму возникновение непреднамеренных генетических модификаций, что делает их ценными для усилий по редактированию генов.

Один кластер, обнаруженный в ходе исследования, представил совершенно новый тип CRISPR, получивший обозначение типа VII. В отличие от других систем CRISPR, тип VII нацелен на РНК — молекулярного брата ДНК, необходимого для синтеза белка. Следовательно, эти системы типа VII могут быть перспективными для приложений редактирования РНК.

Однако важно отметить, что необходимы дальнейшие исследования для определения практичности внедрения систем CRISPR типа VII, а также других недавно открытых кластеров генов, в целях генной инженерии. Исследовательская группа стремится глубже изучить отдельные компоненты каждой системы, чтобы определить их функциональность и потенциальное применение.

Это революционное исследование не только раскрывает обширный ландшафт разнообразия CRISPR, но и прокладывает путь для будущих достижений в технологии редактирования генов. Потенциальные возможности применения этих 188 недавно выявленных систем CRISPR в точной медицине и генной инженерии ошеломляют. По мере того, как ученые продолжают разгадывать тайны этих сложных систем, возможности изменить ход генетики в том виде, в котором мы ее знаем, расширяются в геометрической прогрессии.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое системы CRISPR?

A: Системы CRISPR — это мощные инструменты редактирования генов, основанные на защитном механизме, обнаруженном у бактерий и простых микроорганизмов. Они состоят из ферментов Cas, часто называемых «молекулярными ножницами», которые позволяют микроорганизмам разрезать ДНК и манипулировать ею.

Вопрос: Как были обнаружены эти новые системы CRISPR?

A: Ученые использовали алгоритм под названием FLSHclust для анализа миллионов геномов и выявления кластеров систем CRISPR. Этот алгоритм эффективно группировал схожие объекты, связанные с CRISPR, что значительно сокращало сроки исследования.

Вопрос: Чем эти недавно открытые системы CRISPR отличаются от тех, которые мы уже знаем?

A: Исследование выявило 188 новых типов систем CRISPR, что расширило наше понимание их разнообразия. Некоторые из этих систем демонстрируют повышенную точность разрезания ДНК, в то время как другие нацелены на РНК, а не на ДНК.

Вопрос: Каковы потенциальные применения этих недавно открытых систем CRISPR?

A: Хотя необходимы дальнейшие исследования, эти недавно выявленные системы обещают более точное и эффективное редактирование генов. Потенциально их можно использовать в различных областях, включая точную медицину и генную инженерию.