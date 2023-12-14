Завораживающие виды Земли из космоса

Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) и НАСА часто заходят в социальные сети, чтобы поделиться невероятными изображениями Земли, сделанными из космоса. Эти фотографии открывают совершенно новый взгляд на нашу родную планету и заставляют людей замирать.

Один особенно особенный снимок был сделан космическим кораблем SpaceX Dragon Endurance на пути к Международной космической станции. На снимке, обрамленном окном капсулы космического корабля, справа изображена Земля, а слева — необъятный космос. Голубые воды Гибралтарского пролива занимают центральное место, а континенты Европы и Африки видны в коричневых, коричневых и зеленых тонах. Небольшие белые облака усеивают небо, создавая завораживающий вид на нашу планету.

Астронавты МКС также предоставляют уникальные точки обзора Земли. Андреас Могенсен поделился серией фотографий, на которых видно нашу планету, покрытую облаками. Рассеянный свет и неземная атмосфера создают мистический вид земной поверхности.

Полярные сияния, световое шоу матери-природы, уже представляют собой потрясающее зрелище. Однако, снятые из космоса, они становятся еще более завораживающими. Полярное сияние, танцующее в атмосфере Земли, было запечатлено МКС, пролетающей на высоте 260 миль над Ютой в ночное время на орбите. Яркие оттенки полярного сияния на фоне темного неба создают захватывающий образ.

НАСА также поделилось снимками Африканского Рога, снятыми с МКС. Желто-коричневые, коричневые и красноватые песчаные дюны, созданные ветрами у береговой линии, а также сложная сеть ручьев, прорезающих сушу каньоны, дают захватывающее представление о географии региона.

Наконец, Андреас Могенсен поделился фотографиями Гималаев, одного из самых величественных и впечатляющих регионов на Земле. С Международной космической станции он запечатлел ясный и безоблачный вид на горы, а также, возможно, проблеск горы Эверест, отмеченной несколькими облаками.

Эти снимки из космоса напоминают нам о красоте и разнообразии нашей планеты. Они вызывают чувство удивления и признательности за невероятные виды, которые можно увидеть сверху.