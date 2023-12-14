Метеоритный дождь Геминиды: захватывающая ночь под звездами

Краткое описание: Приготовьтесь к захватывающему дух небесному событию: метеорный поток Геминиды достигнет своего пика в ночь на 14 декабря. Этот ежегодный метеорный поток известен своей надежностью и впечатляющим количеством метеоров. Вдобавок к этому, дебютирует совершенно новый метеорный поток, связанный с кометой 46P/Виртанен, который подарит наблюдателям поистине захватывающую ночь под звездами.

Когда солнце сядет и небо окутает тьма, в центре внимания окажется метеорный поток Геминиды. Метеорный поток Геминиды в этом году, возникший на астероиде 3200 Фаэтон, вращающемся вокруг Солнца, обещает до одного или двух метеоров в минуту. Что отличает этот метеоритный дождь, так это уникальный зеленоватый оттенок, вызванный кислородом, магнием и никелем, добавляющий нотку волшебства космическому зрелищу.

В среду вечером фаза убывающей Луны создаст оптимальные условия для наблюдения по всему миру, что позволит наблюдателям стать свидетелями метеорного дождя во всем его величии. НАСА советует наблюдателям за небом внимательно смотреть во всех направлениях, поскольку метеоры не следуют определенной траектории. Если погода позволяет, прогнозируется от 60 до 120 метеоров в час, что обещает впечатляющее зрелище падающих звезд.

В дополнение к метеорному потоку Геминиды любители неба могут также ожидать нового метеорного потока, связанного с кометой 46P/Виртанена. Этот метеорный дождь исходит из созвездия Скульптора на южном небе и является результатом потока мусора, впервые пересекающего путь Земли. Хотя новый поток будет виден в основном из Океании и Индонезии, стоит исследовать ночное небо из любого места, чтобы получить шанс стать свидетелем этого редкого небесного явления.

Приготовьтесь к ночи, наполненной чудесами, когда метеоритный дождь Геминиды и дебют нового метеорного дисплея, связанного с кометой, осветят ночное небо декабря. Возьмите одеяло, найдите удобное место и полюбуйтесь красотой вселенной, пока падающие звезды создают завораживающее зрелище над головой.