«Вояджер-1» НАСА столкнулся с проблемой связи в космическом пространстве

Космический корабль НАСА «Вояджер-1» в настоящее время сталкивается с нарушением связи, вызванным компьютерным сбоем. Стареющий зонд, которому сейчас 46 лет, исследует неизведанную космическую территорию на расстоянии около 24 миллиардов километров от Земли. Инженеры работают над решением проблемы и восстановлением связи с командой миссии.

«Вояджер-1» и его близнец «Вояджер-2» — единственные космические корабли, когда-либо работавшие за пределами гелиосферы, магнитного пузыря Солнца. Оба зонда, изначально рассчитанные на пятилетнюю миссию, превзошли все ожидания и предоставили ценную информацию о нашей Солнечной системе и за ее пределами. Несмотря на поразительную долговечность, миссии «Вояджера» не обошлись без проблем.

Сбой в системе полетных данных «Вояджера-1» был впервые замечен 14 ноября, когда телекоммуникационный блок начал отправлять повторяющуюся последовательность единиц и нулей. Хотя космический корабль все еще может получать команды, никакие научные или инженерные данные на Землю не возвращаются. Команда "Вояджера" попыталась перезапустить систему, но никаких полезных данных пока не получено.

Инженеры НАСА расследуют причину сбоя, и на определение следующих шагов могут потребоваться недели. Эта проблема не связана с предыдущими сбоями, с которыми сталкивался космический корабль, и команда обращается к оригинальным руководствам, выпущенным десятилетия назад, чтобы справиться с этими непредвиденными проблемами.

Тем временем команда «Вояджера» продолжает экономить электроэнергию, отключая приборы на устаревших зондах. Основная цель миссии — собрать данные о том, как изменяются частицы и магнитные поля по мере удаления зондов от гелиосферы. Хотя восстановление связи является приоритетом, длительность миссий делает их ценными даже при наличии неполных данных.

Поскольку зонды «Вояджер» бросают вызов ожиданиям и продолжают выполнять свои исторические миссии, команда инженеров ожидает, что возникнет еще больше проблем. Несмотря на трудности, миссии «Вояджер» оказались новаторскими, превзойдя все другие космические корабли и предоставив ценную информацию о тайнах космоса.