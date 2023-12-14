«Вояджер-1» столкнулся с техническим сбоем, НАСА работает над решением

Краткое описание: НАСА недавно объявило, что «Вояджер-1», легендарный зонд для исследования дальнего космоса, столкнулся с техническим сбоем в своей системе полетных данных (FDS), из-за которого он передает повторяющуюся и бессмысленную последовательность информации. НАСА исключило возможность вмешательства инопланетян и назвало FDS источником проблемы. Несмотря на сбой, «Вояджер-1» по-прежнему способен получать и выполнять команды с Земли.

История "Вояджера": Запущенный в сентябре 1977 года, "Вояджер-1" стал пионером в исследовании нашей солнечной системы и за ее пределами. Он предоставил замечательные сведения и изображения далеких планет, включая Юпитер, Сатурн и спутник Сатурна Титан. В 2012 году «Вояджер-1» вышел в межзвездное пространство, продолжив свою новаторскую миссию.

Проблемы с устранением неполадок: НАСА сначала попыталось устранить сбой путем перезагрузки системы, но это оказалось безуспешным. Сейчас агентство разрабатывает план по отправке обновления на "Вояджер-1", стремясь решить проблему, не ставя под угрозу контакт зонда. Однако есть препятствия, которые необходимо преодолеть. Из-за удаленности «Вояджера» от Земли, команда доходит до зонда более 22 часов и еще 22 часа — для получения подтверждения. Кроме того, документация по расследованию датируется 1970-ми годами, что затрудняет поиск рекомендаций по устранению этой конкретной проблемы.

Подготовка к будущему: Несмотря на продолжающиеся технические проблемы, НАСА по-прежнему стремится поддерживать миссию «Вояджера-1» в межзвездном пространстве как можно дольше. Агентство намерено предоставить все необходимые исправления, чтобы продлить срок службы зонда. Однако ученые также должны смириться с реальностью того, что зонды «Вояджер», превзойдя ожидания и намного превысив свою первоначальную четырехлетнюю миссию, в конечном итоге достигнут конца своего путешествия.

Пока НАСА работает над поиском решения проблемы «Вояджера-1», научное сообщество с нетерпением ждет обновлений и надеется на успешное решение, которое позволит этому замечательному исследователю космоса работать в обозримом будущем.