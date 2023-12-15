Марсоход Perseverance раскрыл сроки образования кратера Джезеро на Марсе

Исследователи, использующие данные марсохода НАСА «Настойчивость», обнаружили новые данные об образовании кратера Джезеро на Марсе. Исследование дна кратера и дельты марсоходом позволило ученым разработать подробную хронологию истории кратера.

Согласно исследованию, после того, как вода начала заливать край кратера, было три основных периода. Первоначально вода принесла с собой мелкозернистый песок и грязь, аналогичную среде на Земле, известной сохранением окаменелой жизни. Это наблюдалось Персеверансом в месте под названием «Хогваллоу-Флэтс».

Со временем озеро кратера расширилось до диаметра около 22 миль и глубины до 100 футов. Этот рост создал несколько осадочных слоев, напоминающих те, что были обнаружены в «Пайнстанде».

В последний период реки с высокой энергией переносили округлые валуны, сформированные потоком воды. Эти валуны были обнаружены на участке под названием «Кастель-Хенлис».

Хотя основной целью миссии Perseverance является астробиология и поиск признаков древней микробной жизни, перед марсоходом также стоит задача охарактеризовать геологию Марса и климат прошлого. Кроме того, его цель — заложить основу для будущего исследования Красной планеты человеком.

Одним из важнейших аспектов этой миссии является сбор и хранение марсианских камней и реголита или обломков камня и пыли. Для дальнейшего анализа этих образцов планируется последующее сотрудничество между НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА). Будущие космические корабли будут отправлены на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и доставить их обратно на Землю.

Миссия Mars 2020 Perseverance является частью более широкого подхода НАСА к исследованию Луны и Марса. Эта стратегия включает в себя миссии «Артемида», цель которых — обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне, прежде чем отправиться дальше на Марс.