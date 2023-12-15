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Марсоход Perseverance раскрыл сроки образования кратера Джезеро на Марсе

ByМамфо Брешиа

Декабрь 15, 2023
Марсоход Perseverance раскрыл сроки образования кратера Джезеро на Марсе

Исследователи, использующие данные марсохода НАСА «Настойчивость», обнаружили новые данные об образовании кратера Джезеро на Марсе. Исследование дна кратера и дельты марсоходом позволило ученым разработать подробную хронологию истории кратера.

Согласно исследованию, после того, как вода начала заливать край кратера, было три основных периода. Первоначально вода принесла с собой мелкозернистый песок и грязь, аналогичную среде на Земле, известной сохранением окаменелой жизни. Это наблюдалось Персеверансом в месте под названием «Хогваллоу-Флэтс».

Со временем озеро кратера расширилось до диаметра около 22 миль и глубины до 100 футов. Этот рост создал несколько осадочных слоев, напоминающих те, что были обнаружены в «Пайнстанде».

В последний период реки с высокой энергией переносили округлые валуны, сформированные потоком воды. Эти валуны были обнаружены на участке под названием «Кастель-Хенлис».

Хотя основной целью миссии Perseverance является астробиология и поиск признаков древней микробной жизни, перед марсоходом также стоит задача охарактеризовать геологию Марса и климат прошлого. Кроме того, его цель — заложить основу для будущего исследования Красной планеты человеком.

Одним из важнейших аспектов этой миссии является сбор и хранение марсианских камней и реголита или обломков камня и пыли. Для дальнейшего анализа этих образцов планируется последующее сотрудничество между НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА). Будущие космические корабли будут отправлены на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и доставить их обратно на Землю.

Миссия Mars 2020 Perseverance является частью более широкого подхода НАСА к исследованию Луны и Марса. Эта стратегия включает в себя миссии «Артемида», цель которых — обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне, прежде чем отправиться дальше на Марс.

By Мамфо Брешиа