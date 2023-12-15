Новая миссия EMIT картирует распределение полезных ископаемых на Земле и их влияние на климат и экосистемы

Миссия НАСА по исследованию источников минеральной пыли на поверхности Земли (EMIT) представила первую в истории полную карту минералов, обнаруженных в регионах источников пыли на Земле. Эта революционная карта, созданная на основе данных, собранных спектрометром изображения на борту Международной космической станции (МКС), показывает точное местоположение 10 важных минералов на основе их отражающих и поглощающих свойств. Распределение этих минералов играет решающую роль в регулировании климата, поскольку они могут либо охлаждать, либо нагревать атмосферу в зависимости от их светоотражательной способности.

Карта EMIT обещает предложить лучшее понимание изобилия полезных ископаемых и их влияния на климат. Анализируя распределение этих частиц, ученые могут улучшить климатические модели, которые имеют решающее значение в борьбе с продолжающимся климатическим кризисом. «Теперь, благодаря EMIT, мы увидим общую картину, и это, безусловно, откроет некоторым глаза», — сказал Роджер Кларк, член научной группы EMIT и исследователь Института планетарных наук.

EMIT, разработанный Лабораторией реактивного движения НАСА, изучает поверхность Земли с момента прибытия на МКС в 2022 году. Его низкая околоземная орбита позволяет проводить обширный анализ регионов, недоступных наземным геологам или даже авиационным приборам. За 17 месяцев EMIT сделал 55,000 XNUMX изображений, охватывающих целевую область исследования, включая более крупные регионы с сухими и пыльными ландшафтами. Кроме того, EMIT обнаружил выбросы парниковых газов, таких как метан и углекислый газ, происходящие из созданной человеком инфраструктуры.

Данные, собранные EMIT, помогут ученым определить происхождение и количество частиц пыли в атмосфере Земли, уточнив наши знания об их отражающих и поглощающих свойствах. Эта информация будет использоваться для оценки их воздействия на климат путем включения ее в климатические модели. Раньше ученые имели доступ к данным только примерно с 5,000 сайтов, но EMIT предоставляет более подробные данные о миллиардах образцов.

Помимо значения для климатологии, данные EMIT могут использоваться для оценки влияния переносимой ветром пыли на экосистемы. Исследования показывают, что частицы пыли, оседающие в океане, стимулируют рост цветения фитопланктона. Хотя это может оказать благотворное влияние на морскую жизнь, это также может привести к накоплению токсинов, вредных как для видов, так и для людей. С другой стороны, пыль, переносимая из Анд в страны Африки к югу от Сахары, может обеспечить необходимые питательные вещества для роста тропических лесов в бассейне Амазонки. Данные EMIT позволяют ученым отслеживать распределение этих питательных веществ, помогая понять перенос пыли на большие расстояния и химический состав почвы.

Более того, EMIT может идентифицировать растительность, снег, лед и созданные человеком материалы на поверхности Земли, предоставляя комплексный обзор различных компонентов планеты. Широкий спектр применения данных EMIT открывает новые возможности для научных исследований и открытий. «Вероятно, появится новое поколение науки, о котором мы еще не знаем, и это действительно классная вещь», — отметил пионер карт минералов Фил Бродрик из Лаборатории реактивного движения.