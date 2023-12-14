Космический телескоп НАСА «Хаббл» преодолел трудности и продолжает свою миссию

После небольшой неудачи НАСА объявило, что космический телескоп Хаббл снова в действии. Из-за проблем с одним из гироскопов 19 ноября телескоп был переведен в безопасный режим. Однако после устранения первоначальной проблемы проблема с гироскопом неоднократно возникала вновь, в результате чего научные операции были временно приостановлены.

Специальная группа инженеров НАСА усердно работала над решением проблемы гироскопа. Их усилия окупились, и космический телескоп «Хаббл» возобновил свою научную работу. Космический корабль работает нормально, все три его гироскопа работают нормально.

Гироскопы играют решающую роль в системе наведения и прицеливания телескопа, наряду с датчиками точного наведения и реактивными колесами. Хотя в прошлом «Хаббл» сталкивался с проблемами, связанными с гироскопами, команда Научного института космического телескопа (STScI) доказала свой опыт в поддержании и преодолении этих неудач.

Первоначально запущенный в 1990 году с шестью гироскопами, «Хаббл» прошел ремонт в 2009 году, заменив исходные гироскопы шестью новыми. К сожалению, три из этих гироскопов сейчас вышли из строя, и телескопу приходится полагаться на оставшиеся три. Хотя миссии по обслуживанию «Хаббла» больше невозможны, НАСА ожидает, что нынешние гироскопы будут работать до 2030-х годов.

Хотя недавние проблемы с гироскопом «Хаббла» повлияли на его график и временно остановили некоторые наблюдения, команда «Хаббла» с оптимизмом смотрит на возобновление важных исследовательских проектов. Телескоп стал монументальной вехой в научном сообществе, произведя революцию в нашем понимании Вселенной.

Хотя по мере приближения Хаббла к окончательным наблюдениям могут время от времени возникать проблемы, преданные своему делу инженеры и астрономы продолжают демонстрировать свою изобретательность в поддержании работоспособности телескопа. В ближайшие годы мы можем ожидать еще больше захватывающих изображений и новаторских открытий от «Хаббла».