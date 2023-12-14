Астрономы отмечают важную веху в рентгеновской науке

Астрономы и физики всего мира отмечают важную веху в развитии рентгеновской науки. Миссия НАСА и Итальянского космического агентства, известная как Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), отмечает свою вторую годовщину новаторских исследований. Миссия IXPE сосредоточена на изучении поляризованного рентгеновского света, который предоставляет важную информацию о происхождении и работе мощных источников энергии в космосе.

Запущенный 9 декабря 2021 года, IXPE вращается вокруг Земли на высоте около 340 миль. Он наблюдает и изучает рентгеновское излучение от различных космических явлений, таких как квазары, блазары, остатки сверхновых и потоки частиц высокой энергии, испускаемые из окрестностей черных дыр. Эти наблюдения дают представление о структуре и поведении этих источников энергии.

Одной из областей, в которой IXPE внесла значительный вклад, является изучение блазаров. Анализируя данные, собранные IXPE, исследователи разгадали 40-летнюю загадку ускорения частиц в блазарах. Кроме того, IXPE предоставил беспрецедентную информацию о магнитных полях, окружающих остатки сверхновых, включая Кассиопею А, Тихо и SN 1006.

Исследования IXPE не ограничиваются далекими космическими явлениями. Это также пролило новый свет на нашу галактику. Объединив данные IXPE с данными других космических миссий, ученые определили, что сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, известная как Стрелец А*, имела интенсивную рентгеновскую вспышку около 200 лет назад.

Результаты IXPE не только расширили наши знания о космосе, но и бросили вызов существующим теориям. Ученые были удивлены неожиданными результатами наблюдений в поляризованном рентгеновском излучении, что привело к появлению новых вопросов и теорий в области источников высоких энергий.

Примечательно, что миссия IXPE была продлена еще на 20 месяцев, что позволяет продолжить наблюдения и открытия. В начале 2024 года начнется программа генеральных наблюдателей IXPE, в рамках которой астрофизики и ученые-космонавты со всего мира будут предлагать и участвовать в исследованиях с использованием телескопа IXPE.

Сотрудничество НАСА и Итальянского космического агентства в рамках миссии IXPE объединило партнеров и сотрудников из 12 стран, подчеркнув глобальное значение этого исследования.

Вступая в новый год, достижения IXPE и его продолжающаяся работа обещают обеспечить дальнейшее понимание тайн Вселенной, вызывая трепет и удивление как среди ученых, так и среди любителей космоса.