Новая статья: Удивительная демонстрация силы Солнца

Краткое описание: Солнце недавно произвело солнечную вспышку X-класса, продемонстрировав свою огромную мощь. Эта вспышка является самой мощной с сентября 2017 года. Эти солнечные вспышки часто сопровождаются корональными выбросами массы (КВМ), которые могут вызвать нарушения на Земле. Ожидается, что эта конкретная вспышка будет иметь направленный на Землю компонент, что потенциально может привести к геомагнитным бурям и интенсивным полярным сияниям. Солнце вступает в более активную фазу, и ожидается, что в следующем году солнечная активность достигнет пика.

Ярко продемонстрировав свою мощь, Солнце вызвало солнечную вспышку X-класса, которая повергла ученых в трепет. Эта недавняя вспышка, зафиксированная космическим кораблем Обсерватории солнечной динамики НАСА, является самой мощной из наблюдаемых с сентября 2017 года. Чистая энергия и интенсивность этой вспышки являются свидетельством огромной силы Солнца.

Солнечные вспышки такой величины часто сопровождаются корональными выбросами массы (КВМ), которые представляют собой массивные облака солнечной плазмы, уносящиеся в космос с невероятными скоростями. Похоже, что эта вспышка действительно была связана с КВМ с признаками направленного на Землю компонента. Потенциальное воздействие этого КВМ на Землю является значительным: его скорость, по оценкам, превысит 4.7 миллиона миль в час.

CME, достигающие нашей планеты, могут вызвать геомагнитные бури, которые могут нарушить работу электросетей и других критически важных инфраструктур. Кроме того, эти штормы могут также улучшить красоту и видимость полярных сияний, создавая захватывающие дух небесные световые шоу.

Хотя атмосфера Земли защищает нас от вредного излучения, испускаемого во время солнечных вспышек, все же существуют косвенные эффекты, которые могут повлиять на нашу жизнь. Сигналы GPS и спутники связи могут быть нарушены, что приведет к проблемам с системами навигации и связи. Кроме того, отключения радиосигнала не являются редкостью во время солнечных вспышек, как это произошло с недавним событием, вызвавшим глубокое отключение коротковолновой радиосвязи над Америкой.

Это недавнее проявление солнечной активности — проблеск растущего уровня возбуждения Солнца. Согласно прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, солнечная активность следует 11-летнему циклу, и текущий 25-й солнечный цикл, как ожидается, достигнет пика в период с января по октябрь следующего года. По мере того, как солнце становится более активным, на горизонте могут появиться новые солнечные явления, увлекающие как ученых, так и наблюдателей за небом.