Новое открытие: самая мощная солнечная вспышка за последние годы

Согласно последним сообщениям, ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сделали снимок невероятного астрономического события – самой мощной солнечной вспышки за последние годы. Солнечная вспышка, классифицированная как вспышка X2.8, произошла в четверг и была обнаружена Обсерваторией солнечной динамики НАСА.

Солнечные вспышки — это интенсивные всплески радиации, возникающие в результате высвобождения магнитной энергии, связанной с солнечными пятнами. Эти вспышки считаются крупнейшими взрывными событиями в Солнечной системе. Обычно они выглядят как яркие области на Солнце и могут длиться от нескольких минут до часов. Солнечные вспышки излучают фотоны или свет во всем спектре.

Вспышка X2.8 заслуживает особого внимания, так как это самый интенсивный тип вспышки, обозначаемый обозначением X-класса. Число, следующее за классификацией, дает дополнительную информацию о ее силе. Пик этой конкретной вспышки пришелся на 12:02 по восточному поясному времени во вторник.

Хотя солнечные вспышки могут показаться завораживающими, они могут оказать существенное влияние на нашу повседневную жизнь. По данным НАСА, эти события могут нарушить радиосвязь, электросети и навигационные сигналы. Более того, они могут представлять опасность как для космических кораблей, так и для астронавтов.

В случае с этой недавней солнечной вспышкой она вызвала глубокое отключение коротковолновой радиосвязи над Америкой, как сообщает SpaceWeather.com. Это отключение электроэнергии подчеркивает силу и масштабы таких солнечных событий.

Помимо солнечной вспышки, ученые также наблюдали связанный со вспышкой корональный выброс массы (КВМ). КВМ — это крупные выбросы плазмы и магнитного поля Солнца. Этот конкретный CME может иметь компонент, ориентированный на Землю, что может иметь дальнейшие последствия для нашей планеты.

Поскольку исследователи продолжают изучать и отслеживать солнечные вспышки, их способность предсказывать и смягчать потенциальные риски, связанные с этими событиями, становится все более важной. Понимание поведения и воздействия солнечных вспышек не только расширяет наши знания о Солнце, но также помогает защитить нашу технологическую инфраструктуру и благополучие астронавтов в космосе.