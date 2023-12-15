Axiom Space объявляет о предстоящей миссии на Международную космическую станцию

Лондон, 15 декабря 2023 г. – Компания Axiom Space обнародовала планы своей долгожданной третьей миссии Ax-3, запуск которой намечен на 9 января 2024 г. В этой новаторской экспедиции четыре коммерческих астронавта отправятся на Международную космическую станцию ​​(МКС). борт космических кораблей SpaceX Falcon 9 и Dragon.

Возглавить экипаж будет уважаемый бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия, который также является главным астронавтом «Аксиомы». К нему присоединится замечательная группа людей, в том числе Уолтер Вилладей, полковник итальянских ВВС, который ранее приступил к первому коммерческому запуску Virgin Galactic в июне. Звездную команду завершают Маркус Вандт, астронавт проекта Европейского космического агентства, и Альпер Гезеравджи, первый гражданин Турции, побывавший в космосе.

Предстоящая миссия Ax-3 направлена ​​на использование ценных уроков, извлеченных из предыдущей миссии Ax-1, для повышения эффективности и производительности. Лопес-Алегрия страстно верит, что эти открытия позволят Ax-3 выполнить 30 запланированных экспериментов в сжатые двухнедельные сроки, что снизит потребность в помощи астронавтов агентства МКС.

Axiom Space сосредоточена не только на своих непосредственных задачах, но и на будущем космических путешествий. Компания планирует внедрить на МКС частные модули, начиная с 2026 года, с конечной целью создания свободно летающей космической станции, поскольку эти модули со временем отсоединяются.

Мэтт Ондлер, президент Axiom, признал, что стоимость Ax-3 не ниже, чем у его предшественника. Тем не менее, он выразил оптимизм по поводу того, что будущие миссии смогут сократить расходы благодаря повышению эффективности операций SpaceX, которые служат основным фактором затрат для этих предприятий.

Недавнее решение НАСА профинансировать в декабре 2021 года три коалиции для разработки коммерческих космических станций в качестве потенциальных преемников МКС отражает приверженность агентства продвижению космических исследований после 2030 года, когда, как ожидается, МКС выйдет из эксплуатации.

С появлением Ax-3 на горизонте границы освоения космоса продолжают расширяться, и Axiom Space остается в авангарде этой захватывающей новой эры.