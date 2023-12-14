SpaceX отменила четвертый запуск ракеты Falcon Heavy

SpaceX была вынуждена отказаться от четвертой попытки запуска ракеты Falcon Heavy из-за плохих погодных условий в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Это следует за тремя предыдущими задержками запуска, каждая из которых имеет свой набор проблем. Хотя никакой конкретной информации о последней задержке предоставлено не было, SpaceX заявила, что воспользуется дополнительным временем для проведения дополнительных проверок системы.

Ракета Falcon Heavy должна вывести на орбиту экспериментальный космический самолет X-37B для миссии USSF-52 Космических сил США. X-37B — это космический корабль без экипажа, напоминающий уменьшенную версию снятого с вооружения космического челнока. С момента своего первого полета в 2010 году он выполнил шесть миссий.

Предстоящая миссия направлена ​​на расширение границ возможностей X-37B, работая на новых орбитальных режимах, экспериментируя с технологиями осведомленности о космической сфере и изучая влияние радиации на материалы, поставляемые НАСА. Директор программы X-37B подполковник Джозеф Фритшен выразил восторг по поводу партнерства между SpaceX и Министерством ВВС, заявив, что многоразовый X-37B будет проводить множество передовых экспериментов.

Эта миссия знаменует собой важную веху для SpaceX, поскольку компания впервые выводит X-37B на орбиту. Ранее United Launch Alliance выполняла эти миссии для ВМС США.

Ракета Falcon Heavy, известная своей впечатляющей тягой в 5.5 миллиона фунтов при запуске, является одной из самых мощных ракет, находящихся в эксплуатации в настоящее время. Однако он затмевает корабль SpaceX Starship, который может похвастаться ошеломляющей тягой в 17 миллионов фунтов. Звездолет все еще находится на стадии испытаний и на данный момент совершил два полета, оба закончились взрывами в воздухе.

SpaceX планирует транслировать запуск Falcon Heavy в прямом эфире, как только будет определена новая дата запуска. А пока любители космоса с нетерпением ждут возможности стать свидетелями этого замечательного события.