CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

AI НАСА Наука Space SpaceX НАС

SpaceX отменила четвертый запуск ракеты Falcon Heavy

ByВики Ставропулу

Декабрь 14, 2023
SpaceX отменила четвертый запуск ракеты Falcon Heavy

SpaceX была вынуждена отказаться от четвертой попытки запуска ракеты Falcon Heavy из-за плохих погодных условий в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Это следует за тремя предыдущими задержками запуска, каждая из которых имеет свой набор проблем. Хотя никакой конкретной информации о последней задержке предоставлено не было, SpaceX заявила, что воспользуется дополнительным временем для проведения дополнительных проверок системы.

Ракета Falcon Heavy должна вывести на орбиту экспериментальный космический самолет X-37B для миссии USSF-52 Космических сил США. X-37B — это космический корабль без экипажа, напоминающий уменьшенную версию снятого с вооружения космического челнока. С момента своего первого полета в 2010 году он выполнил шесть миссий.

Предстоящая миссия направлена ​​на расширение границ возможностей X-37B, работая на новых орбитальных режимах, экспериментируя с технологиями осведомленности о космической сфере и изучая влияние радиации на материалы, поставляемые НАСА. Директор программы X-37B подполковник Джозеф Фритшен выразил восторг по поводу партнерства между SpaceX и Министерством ВВС, заявив, что многоразовый X-37B будет проводить множество передовых экспериментов.

Эта миссия знаменует собой важную веху для SpaceX, поскольку компания впервые выводит X-37B на орбиту. Ранее United Launch Alliance выполняла эти миссии для ВМС США.

Ракета Falcon Heavy, известная своей впечатляющей тягой в 5.5 миллиона фунтов при запуске, является одной из самых мощных ракет, находящихся в эксплуатации в настоящее время. Однако он затмевает корабль SpaceX Starship, который может похвастаться ошеломляющей тягой в 17 миллионов фунтов. Звездолет все еще находится на стадии испытаний и на данный момент совершил два полета, оба закончились взрывами в воздухе.

SpaceX планирует транслировать запуск Falcon Heavy в прямом эфире, как только будет определена новая дата запуска. А пока любители космоса с нетерпением ждут возможности стать свидетелями этого замечательного события.

By Вики Ставропулу