Резюме: По словам ученого проекта Ли-Луэн Фу, спутник НАСА для топографии поверхностных вод и океана (SWOT) превосходит ожидания в своих глобальных исследованиях поверхностных вод Земли. Основной инструмент, радарный интерферометр Ка-диапазона, сразу же обеспечил четкие и точные наблюдения за океаном. Другие датчики наблюдения Земли также показали себя исключительно хорошо, получив похвалу от исследователей НАСА на осенней встрече Американского геофизического союза. Улучшенные характеристики SWOT позволят контролировать уровень воды в небольших озерах и реках, потенциально охватывая 6 миллионов озер площадью всего один гектар.

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Миссия НАСА SWOT разбивает ожидания в отношении мониторинга воды на Земле

Инновационная миссия НАСА SWOT, направленная на исследование поверхностных вод Земли, намного превзошла первоначальные ожидания, оставив ученых пораженными успехом миссии. Через несколько дней после активации основного инструмента, радарного интерферометра Ка-диапазона на совместном спутнике НАСА и Французского космического агентства CNES SWOT, инженеры смогли получить изображения высоты морской поверхности, которые были необычайно четкими и точными.

Ученый проекта Ли-Луэн Фу выразил первоначальное недоверие, полагая, что представленные ему изображения были какой-то жестокой шуткой. Ускоренный прогресс в получении высококачественных данных был неожиданным, поскольку обычно на отработку алгоритмов улучшения качества данных уходят месяцы. Однако радарный интерферометр Ka-диапазона SWOT сразу же предоставил четкие и точные наблюдения за океаном.

Мало того, что миссия SWOT преуспела, но и другие датчики наблюдения Земли также продемонстрировали замечательные результаты. По словам Барри Лефера, менеджера программы состава тропосферы НАСА, датчик мониторинга тропосферных выбросов и загрязнения «работает невероятно хорошо». Кроме того, спектрометр для исследования источников минеральной пыли на поверхности Земли на Международной космической станции превзошел все предыдущие ожидания.

Тем не менее, похвала миссии SWOT выделялась среди достижений, представленных на осеннем собрании Американского геофизического союза. Фу, принимавший участие в четырех миссиях НАСА, не ожидал исключительных результатов SWOT. Что касается океанографии, SWOT продемонстрировал немедленный успех, в то время как гидрологические приложения требуют дополнительной разработки программного обеспечения для улучшения обработки данных.

Впечатляющие характеристики SWOT позволят исследователям контролировать уровень воды в гораздо меньших озерах и реках, чем первоначально предполагалось. До запуска ожидалось, что SWOT сможет наблюдать за озерами площадью до 6 гектаров. Однако благодаря расширенным возможностям спутника исследователи теперь надеются контролировать около 6 миллионов озер площадью всего один гектар. Беспрецедентные возможности ждут вклада SWOT в наше понимание поверхностных вод Земли.