Недавно открытый квазар проливает свет на раннюю Вселенную

Астрономы сделали поразительное открытие: самый большой резервуар воды, когда-либо обнаруженный во Вселенной. Эта революционная находка была сделана двумя группами ученых из Калифорнийского технологического института, которые изучали далекий квазар, расположенный на расстоянии 30 миллиардов триллионов миль. Квазары известны своей яркостью и жестоким характером, и этот конкретный квазар не является исключением.

Количество водяного пара, обнаруженного в этом квазаре, в 140 триллионов раз больше, чем вся вода в океанах Земли вместе взятая. Поскольку квазар находился так далеко, его свету потребовалось 12 миллиардов лет, чтобы достичь нас на Земле, что позволило заглянуть в то время, когда Вселенной было всего 1.6 миллиарда лет.

«Окружающая среда вокруг этого квазара уникальна тем, что она производит огромную массу воды», — говорит Мэтт Брэдфорд, ученый из Лаборатории реактивного движения НАСА. Это открытие еще раз демонстрирует, что вода имеется в изобилии во Вселенной, даже на самых ранних стадиях ее развития.

Квазары подпитываются массивными черными дырами, которые поглощают диск газа и пыли. Во время питания квазары излучают огромное количество энергии. Открытие водяного пара в этом конкретном квазаре не было неожиданным, поскольку астрономы уже давно подозревали наличие воды в ранней Вселенной. Однако присутствие водяного пара дает решающее понимание природы самого квазара.

Распределение водяного пара вокруг черной дыры указывает на то, что окружающий ее газ необычайно теплый и плотный по астрономическим меркам. Это открытие подчеркивает важность наблюдений на миллиметровых и субмиллиметровых длинах волн при изучении астрономических явлений.

Для дальнейшего изучения этих результатов команды сейчас работают над проектированием 25-метрового телескопа под названием CCAT, который будет построен в пустыне Атакама в Чили. Этот современный телескоп позволит астрономам обнаружить некоторые из самых ранних галактик во Вселенной, открывая новые возможности для исследований и расширяя наше понимание космоса.

Поскольку наши знания о Вселенной продолжают расширяться, подобные открытия подчеркивают продолжающиеся усилия ученых по разгадке ее тайн. Недавно обнаруженный резервуар воды в этом далеком квазаре не только проливает свет на раннюю Вселенную, но и служит напоминанием о необъятности и разнообразии космоса.