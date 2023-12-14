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Марсоход НАСА Perseverance обнаружил потенциал древней жизни на Марсе

ByМамфо Брешиа

Декабрь 14, 2023
Марсоход НАСА Perseverance обнаружил потенциал древней жизни на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance достиг важной вехи, отметив свой 1,000-й марсианский день на Красной планете. В ходе своей миссии марсоход исследовал древнюю систему рек и озер, обнаружив по пути ценные образцы. Последние результаты указывают на свидетельства существования озера в прошлом и условий окружающей среды, которые могли поддерживать жизнь.

Один из собранных образцов, известный как «Залив Лефрой», содержит большое количество мелкозернистого кремнезема — материала, который, как известно, сохраняет древние окаменелости на Земле. Другой образец, названный «Пик Отиса», содержит значительное количество фосфата, который часто связан с жизнью, какой мы ее знаем. Оба образца также богаты карбонатами, что может дать представление об условиях окружающей среды в то время, когда формировалась порода.

Кратер Джезеро, который исследовал Персеверанс, был выбран местом посадки из-за наличия дельты, что предполагает существование большого озера в прошлом. Команда миссии собрала воедино геологическую историю кратера и выявила образование кратера в результате удара астероида миллиарды лет назад. Со временем образовались река и мелководное озеро, создавшие благоприятные условия для сохранения признаков древней жизни.

Образцы, собранные Perseverance, хранятся в специальных металлических трубках в рамках кампании по возврату образцов с Марса, совместной работы НАСА и Европейского космического агентства. Возвращение этих образцов на Землю позволит ученым более детально проанализировать их с использованием современного лабораторного оборудования.

Открытия, сделанные «Настойчивостью», внесли значительный вклад в наше понимание геологической истории Марса и поиск признаков древней жизни. Они подчеркивают потенциал Красной планеты как среды обитания для организмов прошлого и поднимают интригующие вопросы о возможности жизни за пределами Земли.

Поскольку миссия продолжается, ученые с нетерпением ждут дальнейших результатов исследования Марса марсоходом, надеясь раскрыть больше секретов о прошлом планеты и ее потенциале для поддержания жизни.

By Мамфо Брешиа