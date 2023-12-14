Марсоход НАСА Perseverance обнаружил потенциал древней жизни на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance достиг важной вехи, отметив свой 1,000-й марсианский день на Красной планете. В ходе своей миссии марсоход исследовал древнюю систему рек и озер, обнаружив по пути ценные образцы. Последние результаты указывают на свидетельства существования озера в прошлом и условий окружающей среды, которые могли поддерживать жизнь.

Один из собранных образцов, известный как «Залив Лефрой», содержит большое количество мелкозернистого кремнезема — материала, который, как известно, сохраняет древние окаменелости на Земле. Другой образец, названный «Пик Отиса», содержит значительное количество фосфата, который часто связан с жизнью, какой мы ее знаем. Оба образца также богаты карбонатами, что может дать представление об условиях окружающей среды в то время, когда формировалась порода.

Кратер Джезеро, который исследовал Персеверанс, был выбран местом посадки из-за наличия дельты, что предполагает существование большого озера в прошлом. Команда миссии собрала воедино геологическую историю кратера и выявила образование кратера в результате удара астероида миллиарды лет назад. Со временем образовались река и мелководное озеро, создавшие благоприятные условия для сохранения признаков древней жизни.

Образцы, собранные Perseverance, хранятся в специальных металлических трубках в рамках кампании по возврату образцов с Марса, совместной работы НАСА и Европейского космического агентства. Возвращение этих образцов на Землю позволит ученым более детально проанализировать их с использованием современного лабораторного оборудования.

Открытия, сделанные «Настойчивостью», внесли значительный вклад в наше понимание геологической истории Марса и поиск признаков древней жизни. Они подчеркивают потенциал Красной планеты как среды обитания для организмов прошлого и поднимают интригующие вопросы о возможности жизни за пределами Земли.

Поскольку миссия продолжается, ученые с нетерпением ждут дальнейших результатов исследования Марса марсоходом, надеясь раскрыть больше секретов о прошлом планеты и ее потенциале для поддержания жизни.