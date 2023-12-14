Недавно обнаруженное изображение демонстрирует остатки сверхновой в беспрецедентных деталях

НАСА опубликовало революционное изображение остатка сверхновой Кассиопеи А (Cas A), демонстрирующее остатки звезды, взорвавшейся 343 года назад. Это изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба, демонстрирует самое высокое на сегодняшний день разрешение Cas A. Расположенная на расстоянии 11,000 10 световых лет в знаменитом северном созвездии Кассиопеи W-образной формы, Кас А простирается на XNUMX световых лет.

В отличие от предыдущих наблюдений, сделанных наземными и космическими обсерваториями, такими как рентгеновская обсерватория НАСА «Чандра», космический телескоп «Хаббл» и космический телескоп «Спитцер», новое изображение было получено с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam), которая воспринимает свет как тепло. Эта уникальная возможность позволила собирать данные на новых длинах волн, что привело к потрясающему назначению цветов различным фильтрам NIRCam.

При сравнении предыдущего изображения, полученного с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона Уэбба (MIRI), с новой версией NIRCam, наблюдаются тонкие, но существенные различия в цвете. Эти различия обусловлены разной длиной волны, на которой загораются тепловые сигнатуры. MIRI отображает внешние области внутренней оболочки, где ударная волна сверхновой сталкивается с ранее испущенным газом, проявляясь в оттенках оранжевого и красного. С другой стороны, NIRCam обеспечивает менее отчетливый дымчатый вид.

На изображении NIRCam также можно увидеть интересную особенность в виде пятна, расположенного в правом нижнем углу. Считается, что эта капля, расположенная примерно в 170 световых годах позади остатка сверхновой, представляет собой световое эхо, возникшее в результате взрыва звезды. Пыль в эхе излучает свечение, когда остывает, и это конкретное эхо получило ласковое прозвище «Малышка Кас А». Однако на изображении NIRCam также можно наблюдать меньшие световые эхо.

Примечательно, что исторические записи показывают, что в 1181 году астрономы Китая и Японии заметили в Кассиопее «гостевую звезду», которая просуществовала 185 дней, прежде чем исчезнуть. Характерная W-образная форма Кассиопеи позволяет легко узнать ее из северного полушария. Как околополярное созвездие, Кассиопея почти всегда видна в ночном небе северного полушария.

Публикация этого необычного изображения не только означает крупный прорыв в нашем понимании остатков сверхновых, но и приглашает наблюдателей насладиться чудесами Вселенной. С ясным небом и широко открытыми глазами можно восхищаться красотой и тайнами, раскрытыми космическим телескопом Джеймса Уэбба.