У «Вояджера-1» проблемы со связью

Краткое описание: Космический корабль НАСА «Вояджер-1», запущенный в 1977 году и в настоящее время находящийся на расстоянии более 15 миллиардов миль от Земли, испытывает проблемы со связью из-за компьютерного сбоя. Инженеры работают над решением этой проблемы, обращаясь к руководствам десятилетней давности. «Вояджер-1» и его родственный корабль «Вояджер-2» действуют дольше, чем любой другой космический корабль в истории, создавая уникальные задачи для команды миссии.

Во вторник НАСА объявило, что «Вояджер-1», культовый космический зонд, сталкивается с трудностями при отправке научных и инженерных данных на Землю. Проблема связана с одним из трех бортовых компьютеров космического корабля, что приводит к нарушению связи. Инженеры сверялись со старыми руководствами со времени запуска «Вояджера-1», чтобы найти решение нынешнего затруднительного положения 46-летней миссии.

Система полетных данных (FDS) «Вояджера-1» собирает данные со своих инструментов и контролирует состояние космического корабля. Эта информация объединяется и передается на Землю через блок телеметрической модуляции (TMU). Однако в настоящее время FDS и TMU испытывают проблемы со связью, что приводит к передаче повторяющихся данных в двоичном коде.

НАСА попыталось перезапустить FDS, чтобы решить проблему, но это не восстановило способность космического корабля отправлять полезные данные. В результате команда миссии принимает дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать непредвиденных последствий при отправке команд на «Вояджер-1».

Удалённое расположение «Вояджера-1» усложняет задачу, поскольку командам доходит до космического корабля и команда получает ответ примерно за 22.5 часа. Эта задержка означает, что определение эффективности команды может занять до 45 часов.

Несмотря на эти проблемы со связью, «Вояджер-1» остается самой продолжительной миссией НАСА и достиг замечательных результатов. Он вошел в межзвездное пространство в 2012 году, став первым искусственным объектом, сделавшим это, и пролетел дальше от Земли, чем любой другой космический корабль.

Преданность команде НАСА и их доверие исторической документации подчеркивают устойчивость «Вояджера-1», свидетельство человеческой изобретательности и непреходящего духа исследований перед лицом технологических проблем.