«Вояджер-1» НАСА столкнулся с проблемой связи, поскольку инженеры работают над устранением неисправности

Космический зонд НАСА «Вояджер-1», запущенный в 1977 году для исследования внешних пределов Солнечной системы, в настоящее время сталкивается с препятствием в связи, которое препятствует его способности передавать данные обратно на Землю. Инженеры и эксперты НАСА усердно работают над решением проблемы и устранением неисправности.

Конкретная проблема связана с системой полетных данных «Вояджера-1» (FDS), одним из трех бортовых компьютеров. FDS отвечает за сбор данных от различных научных приборов и инженерных данных, которые затем передаются на Землю через телекоммуникационный блок (TMU). Однако у FDS возникают проблемы со связью с TMU, что приводит к отсутствию передачи данных.

Несмотря на неудачу, НАСА уверяет, что «Вояджер-1» все еще может получать команды. Судя по всему, неисправность связана с процессорами зонда и влияет на передачу данных, представленных в двоичном коде. Двоичный код, состоящий из единиц и нулей, является основой всех компьютерных языков.

Инженеры предполагают, что разработка нового плана решения проблемы может занять несколько недель. Они тщательно изучают оригинальные материалы десятилетней давности, чтобы понять, как новые команды могут повлиять на работу космического корабля, и избежать любых непредвиденных последствий.

Космический корабль «Вояджер-1» превзошел все другие космические аппараты по пройденному расстоянию и продолжает активно собирать данные из межзвездного пространства. Его долговечность и вклад в научные исследования делают его выдающимся достижением человеческой изобретательности и технологических достижений.

Хотя коммуникационное препятствие представляет собой серьезное препятствие, НАСА по-прежнему надеется, что опыт и настойчивость инженеров в конечном итоге преодолеют это препятствие, позволяя «Вояджеру-1» возобновить свою жизненно важную миссию по расширению нашего понимания Вселенной за пределами нашей Солнечной системы.