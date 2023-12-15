Древний Марс: свидетельства наличия воды и потенциала жизни

Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА сделали необычное открытие, которое проливает свет на древнюю историю Марса. Марсоход Perseverance, который исследует Красную планету с февраля 2021 года, сейчас пересекает кратер Джезеро, обнаруживая признаки наличия воды и потенциала жизни.

В недавней анимационной концепции художника, опубликованной НАСА, изображена вода, прорывающаяся через край кратера Джезеро миллиарды лет назад. Этот приток воды принес отложения отложений, что в конечном итоге привело к образованию дельты. Ученые тщательно построили временную шкалу образования кратера и определили три различных периода, когда вода заливала край кратера.

Миссия Perseverance — изучить астробиологию Марса и исследовать области, которых он может достичь. Недавно марсоход приступил к детальному исследованию древнего марсианского озера, расположенного в древней дельте реки Джезеро. В районе, известном как «Залив Лефрой», ученые собрали образец, содержащий значительное количество мелкозернистого кремнезема. Это вещество, способное сохранять окаменелости на Земле, обладает потенциалом сохранения древней жизни на Марсе.

По словам Кена Фарли, научного сотрудника проекта Калифорнийского технологического института, выбор Джезеро в качестве места посадки «Настойчивости» был основан на тщательном понимании геологической истории кратера. Раскрывая историю озерных и речных фаз, ученые надеются получить ценную информацию о прошлом планеты и условиях, которые могли поддерживать жизнь.

Заглядывая в будущее, НАСА планирует сотрудничать с Европейским космическим агентством в будущих миссиях на Марс. Целью этих миссий является сбор запечатанных образцов с Красной планеты и доставка их на Землю для дальнейшего анализа. Это углубленное исследование марсианских материалов обеспечит более глубокое понимание потенциала планеты для обитания и существования древней жизни.

В то время как марсоход Perseverance отмечает свой 1,000-й день на Марсе, каждое новое открытие приближает нас к разгадке тайн нашей соседней планеты и ответу на извечный вопрос: есть ли жизнь за пределами Земли?