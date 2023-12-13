NEOWISE: замечательное наследие инфракрасного космического телескопа

NEOWISE НАСА, инфракрасный космический телескоп, который охотится за астероидами и кометами, имел десятилетие, полное успехов и достижений. С момента возобновления своей миссии в 2013 году NEOWISE сделал новаторские открытия, наблюдал более 3,000 объектов, сближающихся с Землей, поддержал международные стратегии планетарной защиты и сыграл жизненно важную роль в поддержке других миссий НАСА. Однако сейчас космическому телескопу грозит конец из-за растущей солнечной активности, которая нарушает его орбиту и приближает его к Земле.

Каждые 11 лет Солнце проходит цикл повышенной активности, называемый солнечным максимумом, характеризующийся увеличением солнечных вспышек и выбросами корональной массы. Эти события нагревают атмосферу Земли, заставляя ее расширяться и создавая большее сопротивление таким спутникам, как NEOWISE. Когда Солнце приближается к следующему максимуму, космический телескоп больше не может поддерживать свою орбиту над атмосферой.

Джозеф Масьеро, заместитель главного исследователя NEOWISE, признает, что миссия планировала именно такой результат. Он объясняет: «После нескольких лет затишья Солнце снова просыпается. Мы находимся во власти солнечной активности, и, не имея возможности удержаться на орбите, NEOWISE теперь медленно возвращается на Землю».

Путешествие NEOWISE началось в 2009 году, когда он перепрофилировал предыдущую миссию под названием Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Хотя WISE достиг своей цели по проведению инфракрасного обзора всего неба, в 2011 году он был в конечном итоге переведен в режим гибернации. Однако без криогенного теплоносителя космический корабль все еще мог наблюдать околоземные астероиды и кометы, нагреваемые Солнцем. В 2013 году НАСА возобновило работу космического корабля под названием NEOWISE, сосредоточившись на оказании помощи усилиям по планетарной защите и детальном изучении этих объектов.

NEOWISE внес значительный вклад в описание околоземных астероидов, обнаружив более 3,000 из них и уточнив их орбиты. Он также обнаружил 25 комет, в том числе впечатляющую комету NEOWISE, которую можно было увидеть невооруженным глазом в 2020 году. Несмотря на свою неминуемую кончину, NEOWISE оставляет после себя обширный архив данных, которые будут продолжать способствовать развитию науки об инфракрасной вселенной.

Основываясь на наследии NEOWISE, НАСА планирует создать инфракрасный космический телескоп следующего поколения под названием NEO Surveyor, запуск которого запланирован на 2027 год. Эта миссия будет искать сложные околоземные объекты, которые трудно обнаружить и изучить, что будет способствовать нашему пониманию этих потенциально потенциально опасных объектов. опасные небесные тела.

Хотя горько видеть, что миссия NEOWISE подходит к концу, ясно, что ее вклад в планетарную защиту и научные исследования будет иметь долгосрочное влияние. Как метко выразился Масьеро, «NEOWISE имеет обширный архив, охватывающий очень длительный период времени, который неизбежно будет способствовать развитию науки об инфракрасной вселенной еще долгое время после того, как космический корабль исчезнет».