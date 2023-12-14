NEOWISE НАСА, инфракрасный космический телескоп для поиска астероидов и комет, имел десятилетие, полное достижений с момента возобновления его миссии в 2013 году. Однако его впечатляющая работа сейчас близится к концу, поскольку он становится жертвой воздействия солнечной активности.

Солнечный максимум, период, когда Солнце испытывает повышенную активность каждые 11 лет, приводит к падению NEOWISE с орбиты. Когда Солнце нагревает атмосферу Земли, атмосферные газы создают сопротивление спутникам, замедляя их. С приближением максимума солнечной активности NEOWISE больше не может удерживать свою орбиту над нашей атмосферой и движется по спирали обратно к Земле.

Эта вторая жизнь NEOWISE началась в 2010 году, когда он перепрофилировал другую миссию - Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), запущенную в 2009 году. Данные WISE и NEOWISE внесли большой вклад в изучение далеких галактик, холодных звезд, комет. и околоземные астероиды.

Хотя NEOWISE больше не может наблюдать самые холодные объекты Вселенной без криогенного теплоносителя, он по-прежнему играет решающую роль в усилиях по планетарной защите, исследуя и изучая околоземные астероиды и кометы. Миссия не только помогла астрономам обнаружить эти объекты, но и предоставила ценные данные об их размерах, отражательной способности и составе.

Хотя надвигающийся конец NEOWISE вызывает сожаление, его наследие будет продолжено предстоящей миссией НАСА NEO Surveyor. Запуск NEO Surveyor, запланированный на 2027 год, будет опираться на достижения NEOWISE в поиске темных астероидов, комет с низкой отражательной способностью и объектов, приближающихся к Земле со стороны Солнца. Он также будет искать земных троянов, астероиды, которые ведут или следуют за орбитой нашей планеты.

Поскольку NEOWISE продолжает свой спуск к Земле, его вклад в область планетарной защиты и освоения космоса будут помнить и отмечать.