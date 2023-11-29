Установлена ​​новая дата миссии НАСА «Стрекоза» к Титану, спутнику Сатурна

НАСА недавно объявило новую дату запуска своей долгожданной миссии Dragonfly к спутнику Сатурна Титану. Миссия, запуск которой первоначально планировался на 2026 год, столкнулась с несколькими задержками, и теперь ее старт запланирован на июль 2028 года. Решение отложить миссию вызвано бюджетной неопределенностью внутри агентства.

Несмотря на неудачи, миссия «Стрекоза» успешно прошла ключевые проверки проекта, продемонстрировав ее осуществимость и потенциал для революционных открытий. Целью проекта является изучение окружающей среды Титана и оценка его потенциала для поддержания жизни. Используя винтокрылый аппарат, Dragonfly сможет изучить уникальные особенности Луны и получить ценную информацию о ее обитаемости.

Задержка миссии в первую очередь связана с неопределенностью вокруг финансирования отдела планетарных наук НАСА. Бюджетный запрос агентства на планетарную науку на 2024 год составляет 3.38 миллиарда долларов, но предлагаемые ассигнования в законопроектах Палаты представителей и Сената предполагают потенциальные сокращения, которые могут повлиять на Dragonfly и другие миссии.

Лори Глейз, директор отдела планетарных наук НАСА, во время недавней встречи выразила обеспокоенность по поводу подтверждения миссий без четкого прогноза бюджета. Поскольку затраты на миссию превысили первоначальные ожидания, ходят слухи о реклассификации Dragonfly в флагманскую миссию, категорию, зарезервированную для самых сложных и дорогих проектов НАСА.

Несмотря на финансовые трудности, команда Dragonfly добилась значительного прогресса. Миссия успешно прошла предварительную проверку проекта и получила разрешение приступить к окончательному этапу проектирования и изготовления в 2024 году. Однако официальное подтверждение миссии, включая ее общую стоимость и график, будет отложено до середины 2024 года в ожидании ее публикации. бюджетного запроса президента на 2025 год.

Миссия «Стрекоза» представляет собой уникальную возможность изучить окружающую среду Титана и расширить наше понимание обитаемости планеты. Это будет первый раз, когда винтокрылый аппарат будет использоваться для исследования планет, что сделает его новаторским проектом в освоении космоса.

FAQ

Вопрос: Какова цель миссии «Стрекоза»?

Ответ: Миссия Dragonfly направлена ​​на изучение окружающей среды Титана, спутника Сатурна, и изучение его потенциала для поддержания жизни.

Вопрос: Почему миссия была отложена?

Ответ: Задержка миссии связана с неопределенностью бюджета в отделе планетарных наук НАСА.

Вопрос: Что такое винтокрылый аппарат?

Ответ: Винтокрылый аппарат — это космический корабль, сочетающий в себе возможности винтокрылого аппарата (например, вертолета) и спускаемого аппарата для исследования поверхностей планет.

В: Когда будет запущена миссия «Стрекоза»?

Ответ: Миссию Dragonfly в настоящее время планируется запустить в июле 2028 года.

Вопрос: К какой категории можно отнести Dragonfly?

Ответ: Есть предположение, что Dragonfly может быть переклассифицирован в флагманскую миссию, включающую в себя самые сложные и дорогие проекты НАСА.