Краткое описание: Космический корабль НАСА «Орион» поразил мир умопомрачительными кадрами своего возвращения в атмосферу Земли во время миссии «Артемида-1». Эта беспилотная миссия ознаменовала первый шаг НАСА к отправке людей обратно на Луну и, в конечном итоге, на Марс. Космический корабль, двигавшийся с ошеломляющей скоростью 11 километров в секунду, продемонстрировал свои возможности, изящно пролетая через атмосферу, как камень по озеру. Кадры, которыми поделился аккаунт космического корабля НАСА «Орион», стали вирусными, захватив воображение публики и разжигая энтузиазм по поводу будущих усилий по освоению космоса.

Во время миссии «Артемида-1» «Орион» успешно преодолел расстояние в 1.4 миллиона миль, проведя в космосе 25.5 дней, включая шесть дней на лунной орбите. Эта миссия послужила решающим испытанием для системы космического запуска НАСА, которая сыграет ключевую роль в будущих пилотируемых миссиях. Имея на борту 16 камер, космический корабль тщательно документировал каждый момент своего возвращения в атмосферу.

На видеозаписи видно вспыхивание, вызванное возгоранием низкоэмиссионной ленты и активацией управляющих двигателей. Эксперты уточнили, что наблюдаемые куски — это не абляционный тепловой экран, а сплошная горящая лента с поверхности космического корабля. Внезапные изменения и шлейфы, запечатленные на видео, являются результатом срабатывания управляющих двигателей.

Этот процесс входа в атмосферу, известный как «пропуск», продемонстрировал способность Ориона ориентироваться и контролировать его спуск, что позволило НАСА стратегически выбрать место посадки космического корабля. Используя технику пропуска входа, «Орион» стремится приземлиться ближе к побережью Соединенных Штатов для эффективных операций по восстановлению.

Первое путешествие Ориона увело его от Земли дальше, чем любой космический корабль, построенный для исследования человеком, достигнув расстояния 434,500 270,000 километров (1 2024 миль). Этот выдающийся подвиг закладывает основу для будущих миссий и открывает путь к полетам с экипажем. Успех миссии «Артемида-XNUMX» определил курс предстоящей миссии «Артемида-XNUMX», где НАСА планирует отправить экипаж на борт «Ориона» в ноябре XNUMX года.

Впечатляющие кадры возвращения Ориона в атмосферу служат свидетельством человеческой изобретательности и расширяют границы освоения космоса. Поскольку НАСА продолжает раскрывать тайны Вселенной, мы с нетерпением ожидаем следующей главы в нашем путешествии на Луну и за ее пределы.