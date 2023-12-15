Новое исследование раскрывает потенциал Энцелада для жизни и энергии

Недавнее исследование, основанное на данных, полученных в ходе космической миссии НАСА «Кассини», представило захватывающие открытия об Энцеладе, одном из ледяных спутников Сатурна. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показывает, что эта маленькая луна обладает важнейшим ингредиентом для жизни и обильным источником энергии для ее поддержания.

Ранее учёным было известно о наличии на Энцеладе зерен льда, водяного пара и органических соединений. Однако это новое исследование показывает существование цианида водорода, молекулы, жизненно важной для возникновения жизни. Открытие этой молекулы предполагает, что Энцелад может содержать необходимые строительные блоки, необходимые для возникновения жизни.

Исследователи исследования также обнаружили доказательства того, что океан под ледяной поверхностью Энцелада функционирует как важный источник химической энергии. Источником энергии служат различные органические соединения, присутствующие в океане, некоторые из которых необходимы для поддержания жизни посредством метаболических реакций.

Ведущий автор Джона Питер подчеркивает важность своих открытий, заявляя, что на Энцеладе есть молекулы, имеющие решающее значение как для создания, так и для поддержания жизни. Эти новые данные указывают на то, что Энцелад соответствует фундаментальным критериям обитаемости, что повышает вероятность того, что на этой ледяной луне могут образовываться сложные биомолекулы.

Особый интерес представляет открытие цианида водорода, считающегося основой многих теорий происхождения жизни. Эта молекула играет ключевую роль в образовании аминокислот, необходимых для создания жизни. Авторы исследования называют цианистый водород «швейцарским армейским ножом предшественников аминокислот».

Ранее исследователи обнаружили доказательства того, что океан Энцелада может поддерживать жизнь благодаря наличию углекислого газа, метана и водорода. Недавнее открытие окисленных органических соединений еще раз подтверждает идею о том, что различные химические пути на Энцеладе могут поддерживать жизнь.

Хотя это исследование представляет собой значительный шаг вперед в понимании потенциала жизни на Энцеладе, ученые признают, что многие вопросы остаются без ответа. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, действительно ли жизнь могла зародиться на этой удивительной луне.