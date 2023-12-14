Миссия Кассини обнаружила ключевые ингредиенты для жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

Новое исследование, основанное на данных миссии НАСА Кассини, выявило убедительные доказательства наличия цианистого водорода и мощного источника химической энергии на спутнике Сатурна Энцеладе. Эти открытия обеспечивают дальнейшее подтверждение обитаемости Энцелада и проливают свет на возможность существования жизни под его ледяной поверхностью.

Ученым известно о шлейфе ледяных зерен и водяного пара, исходящего от Энцелада, который содержит органические соединения, имеющие решающее значение для жизни, какой мы ее знаем. Однако недавний анализ данных Кассини выявил присутствие цианистого водорода, молекулы, необходимой для возникновения жизни. Цианистый водород играет ключевую роль в образовании аминокислот, которые являются строительными блоками жизни.

Кроме того, исследователи обнаружили, что океан под ледяной оболочкой Энцелада содержит богатый источник химической энергии. Эта энергия получается из нескольких органических соединений, некоторые из которых служат топливом для организмов на Земле. Эти результаты позволяют предположить, что Энцелад может обладать значительно большей химической энергией, чем считалось ранее, что увеличивает вероятность процветания и поддержания жизни.

Ведущий автор Джона Питер, докторант Гарвардского университета, объясняет: «Наша работа предоставляет дополнительные доказательства того, что на Энцеладе находятся некоторые из наиболее важных молекул, как для создания строительных блоков жизни, так и для поддержания этой жизни посредством метаболических реакций». Это исследование дает представление об образовании сложных биомолекул и химических процессах, которые могут происходить на Луне.

Открытие цианида водорода имеет особое значение, поскольку оно служит отправной точкой для теорий происхождения жизни. Его универсальность позволяет ему играть решающую роль в образовании аминокислот, что делает его незаменимой молекулой в развитии жизни.

Выводы исследовательской группы были подтверждены по мере изучения альтернативных моделей, причем каждый тест подкреплял доказательства. В конце концов стало ясно, что состав шлейфа невозможно точно подобрать без включения цианида водорода.

Эти недавние открытия еще раз подчеркивают потенциал обитаемости Энцелада и дают ценную информацию о сложной химии, которая может существовать в его глубоких океанах и шлейфе. Миссия Кассини продолжает разгадывать тайны Сатурна и его спутников, приближая нас к пониманию возможности жизни за пределами Земли.