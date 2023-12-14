Астероид 2023 XB12: древний гость издалека

Краткое описание: Недавно обнаруженный астероид, известный как астероид 2023 XB12, сегодня впервые в истории приблизится к Земле. Несмотря на большие размеры (около 85 футов в ширину), небесный объект не представляет угрозы столкновения с нашей планетой. Этот древний гость принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона, и при максимальном приближении он окажется на расстоянии около 5 миллионов километров от Земли.

Группа околоземных астероидов Аполлон, названная в честь монументального астероида Аполлон 1862 года, разделяет особенность пересечения орбиты нашей планеты. Однако, несмотря на то, что астероид 2023 XB12 классифицируется как околоземный астероид, он не вступит в контакт с поверхностью Земли. Эта древняя космическая скала, большая полуось которой больше, чем у нашей планеты, останется далеким наблюдателем во время ее близкого сближения сегодня.

Центр НАСА по изучению околоземных объектов (CNEOS) определил, что прогнозируемая скорость астероида во время его приближения составит около 17,539 85 километров в час. Хотя это может показаться головокружительным, космический путешественник шириной 492 футов не считается потенциально опасным астероидом, поскольку его размер падает ниже порога в XNUMX фута.

Для сравнения: астероид 2023 XB12 размером почти с самолет, что делает его крупнее челябинского астероида, ответственного за значительные разрушения в 2013 году. Челябинское событие привело к повреждению более 7,000 зданий и причинило почти 1,000 ранений. Тем не менее, без риска столкновения, любители астероидов могут наблюдать за этим интригующим посетителем с безопасного расстояния.

После сегодняшнего близкого сближения астероид 2023 XB12 наметит свой курс прочь от окрестностей Земли, и никаких будущих взаимодействий в обозримом будущем не прогнозируется. Астрономы и ученые продолжат исследовать и учиться на этих древних космических камнях, раскрывая их секреты и получая ценную информацию о тайнах нашей огромной Вселенной.