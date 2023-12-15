НАСА наблюдает необычайную солнечную вспышку с потенциальными последствиями

НАСА недавно сделало потрясающие снимки невероятно мощной солнечной вспышки — самой интенсивной за шесть лет. Вспышка, известная как корональный выброс массы (CME), произошла на поверхности Солнца, примерно в 93 миллионах миль от Земли. Агентство обнаружило это замечательное явление с помощью своей обсерватории солнечной динамики — космического корабля, запущенного в 2010 году, который постоянно отслеживает активность Солнца.

Солнечная вспышка классифицируется как вспышка X-класса — самого высокого уровня интенсивности — что означает, что она потенциально может разрушить различные системы на Земле. Радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы, космические корабли и даже астронавты могут оказаться под угрозой. Во время вспышки около двух часов были помехи радиосвязи в отдельных районах США и других местах.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления по атмосфере и океану назвал это событие «удивительным» и, возможно, «одним из крупнейших когда-либо зарегистрированных солнечных радиособытий». Центр отметил, что радиопомехи произошли между полуднем и 2:XNUMX по восточному времени в четверг, в то время как его ученые также исследовали другие эффекты CME, который находился в крайней северо-западной области Солнца.

Эта исключительная солнечная вспышка является самой мощной из зарегистрированных с сентября 2017 года и превосходит все вспышки текущего солнечного цикла. Он получил классификацию X8, подчеркивающую его исключительную силу. По данным Европейского космического агентства, самой мощной солнечной вспышкой, когда-либо зарегистрированной, было событие X28, произошедшее 4 ноября 2003 года.

Наблюдение НАСА за этим невероятным солнечным событием позволяет ученым лучше понять и предсказать потенциальное воздействие таких интенсивных вспышек на системы и инфраструктуру Земли. Постоянный мониторинг позволяет нам быть готовыми к любым сбоям и находить способы смягчить их последствия.