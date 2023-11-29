НАСА сотрудничает с Thales Alenia Space и ASI для создания лунной базы для миссии Артемида

НАСА продвигается вперед в реализации планов по созданию постоянной базы на Луне в рамках своей миссии «Артемида». В рамках исторического сотрудничества космическое агентство объединило усилия с французской компанией Thales Alenia Space и Итальянским космическим агентством (ASI) для разработки многоцелевой среды обитания (MPH), важнейшего компонента программы Artemis.
Мечта о лунной базе уже давно стала основной темой научной фантастики, очаровывая зрителей в фильмах и телешоу. Однако сейчас НАСА добилось значительного прогресса в воплощении этой вымышленной концепции в реальность. MPH предназначен для поддержки устойчивого присутствия человека на поверхности Луны, позволяя астронавтам проводить научные эксперименты, тестировать новые технологии и исследовать потенциальные риски.
Thales Alenia Space и ASI тесно сотрудничают с НАСА над этим амбициозным проектом с 2020 года. Они успешно прошли проверку НАСА по запуску элементов, в результате чего Thales Alenia Space взяла на себя ответственность за дальнейшее развитие лунной базы. Технические и организационные возможности компании сыграли жизненно важную роль в преодолении проблем, связанных с этим начинанием.
MPH, изображенный на изображении, опубликованном Thales Alenia Space, имеет цилиндрическую конструкцию, оснащенную телескопическими ножками и солнечными батареями. Хотя конкретные подробности ограничены, длина герметичного модуля оценивается примерно в 33 фута (10 метров). Он будет служить отправной точкой для астронавтов «Артемиды», вмещая до четырех человек одновременно.
Следующей важной вехой проекта является рассмотрение концепции миссии в первом квартале 2024 года. Этот обзор проложит путь к разработке критически важных технологий, необходимых для длительного пребывания на Луне. В обязанности Thales Alenia Space входит формирование промышленного консорциума для продвижения проекта к реализации.
Эти совместные усилия международных космических агентств сигнализируют о значительном шаге на пути к созданию лунных баз. То, что когда-то было сферой научной фантастики, теперь становится многообещающей реальностью, приближая человечество к давно ожидаемому присутствию на Луне.
FAQ:
- Что такое миссия Артемиды?
Миссия «Артемида» — это инициатива НАСА по отправке астронавтов обратно на Луну с целью установления устойчивого присутствия и подготовки почвы для будущих миссий человека на Марс.
- Кто является ключевым участником строительства лунной базы?
НАСА сотрудничает с Thales Alenia Space, французской аэрокосмической компанией, и Итальянским космическим агентством (ASI) для разработки многоцелевой среды обитания (MPH), важного компонента лунной базы для миссии «Артемида».
- Каково назначение лунной базы?
Лунная база послужит отправной точкой для астронавтов «Артемиды», позволяя им проводить научные эксперименты, тестировать новые технологии и исследовать потенциальные риски, связанные с длительным пребыванием на Луне.
- Каковы сроки реализации проекта?
Хотя конкретные сроки развертывания не были указаны, ожидается, что лунный модуль достигнет поверхности Луны не ранее 2030-х годов. Обзор концепции миссии, важнейшая веха, запланирован на первый квартал 2024 года.
- Есть ли у Thales Alenia Space другие проекты, связанные с исследованием Луны?
Да, Thales Alenia Space также работает над разработкой трех герметичных модулей для Lunar Gateway, планируемой космической станции, которая будет вращаться вокруг Луны.