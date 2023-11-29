НАСА сотрудничает с Thales Alenia Space и ASI для создания лунной базы для миссии Артемида

НАСА продвигается вперед в реализации планов по созданию постоянной базы на Луне в рамках своей миссии «Артемида». В рамках исторического сотрудничества космическое агентство объединило усилия с французской компанией Thales Alenia Space и Итальянским космическим агентством (ASI) для разработки многоцелевой среды обитания (MPH), важнейшего компонента программы Artemis.

Мечта о лунной базе уже давно стала основной темой научной фантастики, очаровывая зрителей в фильмах и телешоу. Однако сейчас НАСА добилось значительного прогресса в воплощении этой вымышленной концепции в реальность. MPH предназначен для поддержки устойчивого присутствия человека на поверхности Луны, позволяя астронавтам проводить научные эксперименты, тестировать новые технологии и исследовать потенциальные риски.

Thales Alenia Space и ASI тесно сотрудничают с НАСА над этим амбициозным проектом с 2020 года. Они успешно прошли проверку НАСА по запуску элементов, в результате чего Thales Alenia Space взяла на себя ответственность за дальнейшее развитие лунной базы. Технические и организационные возможности компании сыграли жизненно важную роль в преодолении проблем, связанных с этим начинанием.

MPH, изображенный на изображении, опубликованном Thales Alenia Space, имеет цилиндрическую конструкцию, оснащенную телескопическими ножками и солнечными батареями. Хотя конкретные подробности ограничены, длина герметичного модуля оценивается примерно в 33 фута (10 метров). Он будет служить отправной точкой для астронавтов «Артемиды», вмещая до четырех человек одновременно.

Следующей важной вехой проекта является рассмотрение концепции миссии в первом квартале 2024 года. Этот обзор проложит путь к разработке критически важных технологий, необходимых для длительного пребывания на Луне. В обязанности Thales Alenia Space входит формирование промышленного консорциума для продвижения проекта к реализации.

Эти совместные усилия международных космических агентств сигнализируют о значительном шаге на пути к созданию лунных баз. То, что когда-то было сферой научной фантастики, теперь становится многообещающей реальностью, приближая человечество к давно ожидаемому присутствию на Луне.

FAQ:

Что такое миссия Артемиды?

Миссия «Артемида» — это инициатива НАСА по отправке астронавтов обратно на Луну с целью установления устойчивого присутствия и подготовки почвы для будущих миссий человека на Марс. Кто является ключевым участником строительства лунной базы?

НАСА сотрудничает с Thales Alenia Space, французской аэрокосмической компанией, и Итальянским космическим агентством (ASI) для разработки многоцелевой среды обитания (MPH), важного компонента лунной базы для миссии «Артемида». Каково назначение лунной базы?

Лунная база послужит отправной точкой для астронавтов «Артемиды», позволяя им проводить научные эксперименты, тестировать новые технологии и исследовать потенциальные риски, связанные с длительным пребыванием на Луне. Каковы сроки реализации проекта?

Хотя конкретные сроки развертывания не были указаны, ожидается, что лунный модуль достигнет поверхности Луны не ранее 2030-х годов. Обзор концепции миссии, важнейшая веха, запланирован на первый квартал 2024 года. Есть ли у Thales Alenia Space другие проекты, связанные с исследованием Луны?

Да, Thales Alenia Space также работает над разработкой трех герметичных модулей для Lunar Gateway, планируемой космической станции, которая будет вращаться вокруг Луны.