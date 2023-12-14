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НАСА запускает новаторскую миссию по изучению экосистем Земли

ByВики Ставропулу

Декабрь 14, 2023
НАСА запускает новаторскую миссию по изучению экосистем Земли

НАСА готовится к запуску своего новаторского проекта по наблюдению за Землей — миссии «Планктон, аэрозоль, облако, океаническая экосистема» (PACE), которая предоставит важные спутниковые данные по биологии океана, климату и науке об атмосфере за более чем 20 лет. Запуск PACE запланирован на начало 2024 года. Он не только предоставит ценную информацию о состоянии наших океанов, но и изучит окраску его обширных вод.

Основным компонентом миссии PACE является прибор Ocean Color Instrument (OCI), который будет измерять цвет океана в широком диапазоне длин волн, от ультрафиолетового до коротковолнового инфракрасного. Благодаря этому ученые получат представление о составе и свойствах воды, что поможет понять экологию океана и ее роль в климатической системе.

Помимо OCI, миссия PACE будет включать в себя передовые инструменты, такие как поляриметры, которые позволят исследователям исследовать взаимодействие света, аэрозолей, облаков и их влияние на атмосферу Земли. Аэрозоли, включая загрязняющие вещества и частицы пыли, оказывают значительное влияние на климат, поглощая и рассеивая солнечный свет, влияя на количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли.

Миссия НАСА PACE будет использовать два поляриметра: спектрополяриметр для исследования планет (SPEXone) и гиперугловой исследовательский поляриметр (HARP2). Эти инструменты будут работать вместе, чтобы предоставить важную информацию о том, как облака, аэрозоли и океан влияют на поляризацию солнечного света. Сочетание OCI, SPEXone и HARP2 позволит ученым добиться всестороннего прогресса в исследованиях аэрозольных облаков и океана и расширить возможности атмосферной коррекции.

Подводя итог, можно сказать, что предстоящая миссия НАСА PACE сыграет жизненно важную роль в анализе и понимании экосистем Земли. Этот новаторский проект, изучающий биологию океана, науку об атмосфере и климате, обещает дать революционное понимание сложного взаимодействия между нашей окружающей средой и мировым океаном.

By Вики Ставропулу