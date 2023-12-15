Новые данные подтверждают возможность существования жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

Ученые, анализирующие данные космического корабля НАСА «Кассини», обнаружили интригующие доказательства, подтверждающие возможность существования жизни на ледяном спутнике Сатурна, Энцеладе. Исследование, недавно опубликованное в журнале Nature Astronomy, указывает на присутствие цианистого водорода в шлейфах ледяных зерен и водяного пара, исходящего от Энцелада, молекулы, которая необходима для образования аминокислот, строительных блоков жизни.

Ведущий автор Джона Питер, докторант Гарвардского университета, подчеркивает важность этих результатов. «Наша работа предоставляет дополнительные доказательства того, что Энцелад обладает важнейшими молекулами, необходимыми для формирования и поддержания жизни посредством метаболических реакций», — объясняет он.

Исследование также проливает свет на подземный океан Энцелада, который питает шлейфы и, по-видимому, является резервуаром химической энергии. Были обнаружены ранее неопознанные органические соединения, что позволяет предположить более высокую степень химической активности, чем предполагалось ранее.

Соавтор Кевин Хэнд, ученый из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), сравнивает энергетический потенциал океана Энцелада с потенциалом автомобильного аккумулятора, в отличие от более низкой энергии, обеспечиваемой метаногенезом, процессом, поддерживающим жизнь на Земле.

Что отличает это исследование от предыдущих исследований, так это использование подробного статистического анализа, а не лабораторных экспериментов или геохимического моделирования. Команда тщательно изучила данные, собранные ионным и нейтральным масс-спектрометром Кассини, что позволило получить ценную информацию о составе шлейфов.

Хотя вопрос о происхождении жизни на Энцеладе остается без ответа, это исследование обрисовывает в общих чертах потенциальные химические пути, которые можно было бы дополнительно изучить в лабораторных условиях. Миссия Кассини, завершившаяся в 2017 году, продолжает приносить ценную информацию. Том Нордхейм, планетолог из Лаборатории реактивного движения и соавтор исследования, отмечает: «Наше исследование показывает, что даже после завершения миссии Кассини его наблюдения продолжают углублять наше понимание Сатурна и его загадочного спутника Энцелада».

Эти данные позволяют предположить, что Энцелад не только обладает необходимыми условиями для обитания, но также может обеспечить химическую среду, способствующую возникновению и поддержанию жизни.