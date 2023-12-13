По данным MAVEN, атмосфера Марса испытывает беспрецедентное расширение

Резюме: Недавние данные орбитального аппарата НАСА MAVEN показали, что атмосфера Марса претерпела резкое и неожиданное расширение, увеличившись почти в четыре раза по сравнению с обычным размером за редкий двухдневный период в декабре прошлого года. Событие произошло в результате внезапного исчезновения солнечного ветра, в результате чего атмосфера на обращенной к Солнцу стороне Марса раздулась. Команда MAVEN под руководством Джаспера Халекаса из Университета Айовы выразила удивление наблюдаемым явлением, которое предоставило уникальную возможность для изучения динамики марсианской атмосферы. Полученные результаты дают ценную информацию об эволюции Марса и потенциально могут также способствовать пониманию планет земного типа за пределами нашей солнечной системы.

Во время нехарактерного расширения данные MAVEN также выявили ключевые аспекты марсианской системы, такие как каплевидная магнитосфера, головная ударная волна и ионосфера, расширяющаяся аналогичным образом. Событие было вызвано тем, что быстро движущаяся область солнечного ветра догнала более медленную копию и унесла ее материал, оставив после себя редкую область. Этот регион достиг Марса в день Рождества 2022 года, что позволило ученым внимательно наблюдать и анализировать реакцию атмосферы планеты.

Джаспер Халекас назвал это событие «идеальным научным экспериментом» и подчеркнул важность изучения экстремальных солнечных явлений и их отсутствия для понимания динамики планетарных атмосфер. Команда ожидает, что подобные события могут произойти несколько раз в течение следующих двух лет, совпадая с пиком солнечной активности. Продолжая анализировать данные MAVEN, исследователи надеются получить дополнительную информацию об истории Марса и скорости разрушения атмосферы планеты.

Шеннон Карри, главный исследователь миссии MAVEN, считает, что такие события, вероятно, были обычным явлением во время ранней эволюции Марса миллиарды лет назад, когда Солнце было более активным. Эти экстремальные явления, возможно, способствовали обезвоживанию Марса, планеты, которая, как считается, когда-то содержала жидкую воду. Экстраполируя последние данные MAVEN, Карри предполагает, что можно будет оценить, насколько атмосфера Марса подверглась эрозии с течением времени и как быстро высохла планета.

В заключение отметим, что неожиданное расширение атмосферы Марса предоставляет ученым ценную возможность углубить свое понимание эволюции планеты и пролить свет на условия, подходящие для жизни на земноподобных планетах за пределами нашей Солнечной системы. Постоянный анализ данных MAVEN, несомненно, будет способствовать прогрессу в планетарной науке и исследованию наших небесных соседей.