НАСА пытается открыть контейнер с образцами астероидов, открытие ожидается в начале 2024 года

НАСА сталкивается с трудностями при открытии контейнера с камнями и пылью, собранными с астероида Бенну. Космическое агентство ожидает, что контейнер будет открыт где-то в начале 2024 года, после разработки новых инструментов для безопасного извлечения образца с сохранением его целостности.

Миссия OSIRIS-REx, запущенная в 2016 году, успешно достигла Бенну в 2018 году и собрала образцы в 2020 году. Это ознаменовало первую попытку НАСА получить образец с астероида в космосе. Образцы были запечатаны внутри пробоотборника под названием TAGSAM, который после возвращения на Землю оказалось трудно открыть.

Кураторская группа НАСА неустанно работала над открытием TAGSAM. Два крепления на головке пробоотборника невозможно было снять с помощью существующих инструментов, что затрудняло доступ к хранящемуся внутри образцу. Тем не менее, команде удалось собрать немного материала снаружи контейнера, и она уже превысила цель НАСА по сбору 60 граммов поверхностного материала с Бенну.

Предварительный анализ собранных образцов выявил обилие молекул углерода и воды, что подтверждает теорию о том, что астероиды могли доставить на Землю строительные блоки жизни. Ученые воодушевлены потенциальными открытиями, которые могут быть сделаны в результате дальнейшего анализа после открытия контейнера.

Хотя НАСА временно приостановило попытки открыть контейнер в ноябре, сейчас агентство сосредоточено на разработке и тестировании новых инструментов, изготовленных из материалов, устойчивых к загрязнению. Эти инструменты обеспечат безопасное извлечение образца из TAGSAM. В зависимости от сроков строительства и испытаний НАСА рассчитывает открыть контейнер в первом квартале 2024 года.

Конечная цель — извлечь образец и передать его международным группам ученых для анализа. Изучая материал Бенну, исследователи надеются получить представление о происхождении нашей Солнечной системы. Несмотря на трудности, НАСА по-прежнему полна решимости раскрыть секреты, хранящиеся в образцах астероидов, и способствовать нашему пониманию Вселенной.