Индия и НАСА будут сотрудничать в амбициозных космических проектах

Космическое агентство Индии, Индийская организация космических исследований (ISRO), будет сотрудничать с космическим агентством США НАСА в реализации амбициозных космических проектов. Важным аспектом этого сотрудничества является возможность отправки индийского астронавта на Международную космическую станцию ​​(МКС). Отбор индийского астронавта будет производиться ISRO на основе критериев и целей космической программы. Если все пойдет по плану, индийский астронавт будет обучен и готов к запуску к концу 2024 года.

Хотя НАСА в настоящее время отправляет астронавтов на МКС с использованием ракеты и космического корабля Илона Маска SpaceX, продолжительность пребывания индийского астронавта на МКС будет зависеть от научных целей и экспериментов, выбранных Индией для миссии. Обычно астронавты остаются на МКС около шести месяцев, хотя некоторые остаются на более длительный срок, как, например, Скотт Келли и Михаил Корниенко, завершившие годовую миссию.

Сотрудничество со странами, имеющими опыт освоения космоса, позволяет получить ценную технологическую информацию и сократить расходы. Устремления Индии выходят за рамки программы МКС: к 2035 году она намерена создать собственную космическую станцию ​​«Станция Бхаратия Антарикша». Соединенные Штаты выразили готовность поддержать Индию в строительстве коммерческой космической станции к 2040 году.

Это сотрудничество между Индией и Соединенными Штатами может способствовать инновациям и дальнейшим исследованиям человека в космосе. Активное участие Индии в таких инициативах, как соглашения Артемиды и проект Гаганьян, демонстрирует ее приверженность исследованию космоса и мирному использованию космического пространства. Более того, эти совместные усилия не только расширят возможности и опыт Индии в области пилотируемых космических полетов, но и будут способствовать научному и технологическому сотрудничеству в различных областях.

В целом, эти совместные усилия обладают огромным потенциалом в формировании космических усилий Индии и способствуют нашему более широкому пониманию Вселенной. Они также служат вдохновением для молодого поколения в Индии делать карьеру в областях STEM и прививают чувство удивления и признательности перед огромной вселенной.