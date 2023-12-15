Космический аппарат «Юнона» сделал потрясающие снимки Юпитера

Космический корабль НАСА «Юнона» недавно сделал захватывающие фотографии Юпитера, демонстрирующие величественную красоту планеты и раскрывающие захватывающие научные открытия. Юнона, находящаяся на своей эллиптической орбите вокруг Юпитера с июля 2016 года, опустилась близко к вершинам облаков планеты во время своего 56-го перийовея 22 ноября. Путешествуя с умопомрачительной скоростью примерно 130,000 XNUMX миль в час, Юнона использовала свою двухмегапиксельную камеру JunoCAM, чтобы щелкнуть потрясающие изображения.

Несмотря на трудности во время пребывания на орбите, такие как вращение и необходимость собирать воедино полосы изображений, «Юноне» удалось передать эти изображения обратно на Землю. Необработанным данным требуется около 34 световых минут, чтобы достичь нашей планеты в виде радиопередачи. Затем гражданские ученые преобразовали эти необработанные данные в визуально поразительные изображения, которые дают представление о тайнах Юпитера.

Благодаря титановому радиационному своду, защищающему чувствительные инструменты, «Юнона» способна противостоять интенсивным радиационным поясам Юпитера. Научные инструменты космического корабля, в том числе магнитометр, гравитационная система и микроволновый радиометр, предоставляют ценные данные о магнитном и гравитационном полях Юпитера, температуре, давлении и составе атмосферы.

Примечательно, что даже система связи Юноны способствует научным исследованиям. Отслеживая небольшие изменения скорости Юноны, всего 0.01 миллиметра в секунду, ученые получают представление о гравитационном поле Юпитера. Эти знания необходимы для более глубокого понимания атмосферы планеты.

Миссия «Юнона» принесла важные научные результаты, такие как обнаружение большого количества воды вблизи экватора, наблюдение молний в облаках Юпитера и исследование рентгеновских сияний Юпитера. Более того, во время своего 55-го перийова в октябре «Юнона» прошла впечатляющие 7,270 миль от вулканического спутника Юпитера Ио. Ожидается, что в предстоящем 57-м периоде 30 декабря Юнона подойдет еще ближе, всего в 930 милях от Ио, потенциально предоставив лучшие изображения этой загадочной луны, когда-либо сделанные.

Космический корабль «Юнона» продолжает удивлять своими замечательными открытиями и потрясающими изображениями. Эти открытия не только расширяют наше понимание Юпитера, но и подогревают наше любопытство к тайнам Вселенной.