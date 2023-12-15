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Космический аппарат «Юнона» сделал потрясающие снимки Юпитера

ByМамфо Брешиа

Декабрь 15, 2023
Космический аппарат «Юнона» сделал потрясающие снимки Юпитера

Космический корабль НАСА «Юнона» недавно сделал захватывающие фотографии Юпитера, демонстрирующие величественную красоту планеты и раскрывающие захватывающие научные открытия. Юнона, находящаяся на своей эллиптической орбите вокруг Юпитера с июля 2016 года, опустилась близко к вершинам облаков планеты во время своего 56-го перийовея 22 ноября. Путешествуя с умопомрачительной скоростью примерно 130,000 XNUMX миль в час, Юнона использовала свою двухмегапиксельную камеру JunoCAM, чтобы щелкнуть потрясающие изображения.

Несмотря на трудности во время пребывания на орбите, такие как вращение и необходимость собирать воедино полосы изображений, «Юноне» удалось передать эти изображения обратно на Землю. Необработанным данным требуется около 34 световых минут, чтобы достичь нашей планеты в виде радиопередачи. Затем гражданские ученые преобразовали эти необработанные данные в визуально поразительные изображения, которые дают представление о тайнах Юпитера.

Благодаря титановому радиационному своду, защищающему чувствительные инструменты, «Юнона» способна противостоять интенсивным радиационным поясам Юпитера. Научные инструменты космического корабля, в том числе магнитометр, гравитационная система и микроволновый радиометр, предоставляют ценные данные о магнитном и гравитационном полях Юпитера, температуре, давлении и составе атмосферы.

Примечательно, что даже система связи Юноны способствует научным исследованиям. Отслеживая небольшие изменения скорости Юноны, всего 0.01 миллиметра в секунду, ученые получают представление о гравитационном поле Юпитера. Эти знания необходимы для более глубокого понимания атмосферы планеты.

Миссия «Юнона» принесла важные научные результаты, такие как обнаружение большого количества воды вблизи экватора, наблюдение молний в облаках Юпитера и исследование рентгеновских сияний Юпитера. Более того, во время своего 55-го перийова в октябре «Юнона» прошла впечатляющие 7,270 миль от вулканического спутника Юпитера Ио. Ожидается, что в предстоящем 57-м периоде 30 декабря Юнона подойдет еще ближе, всего в 930 милях от Ио, потенциально предоставив лучшие изображения этой загадочной луны, когда-либо сделанные.

Космический корабль «Юнона» продолжает удивлять своими замечательными открытиями и потрясающими изображениями. Эти открытия не только расширяют наше понимание Юпитера, но и подогревают наше любопытство к тайнам Вселенной.

By Мамфо Брешиа