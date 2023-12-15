НАСА успешно восстанавливает научную работу космического телескопа Хаббл

НАСА успешно восстановило научную работу космического телескопа «Хаббл» после того, как у него возникла проблема с гироскопом. Телескоп приостановил научные наблюдения 23 ноября, но возобновил работу 8 декабря.

НАСА провело серию испытаний, чтобы понять работу гироскопов, и определило, что научные операции могут продолжаться с использованием всех трех гироскопов. Фактически, основываясь на наблюдаемых характеристиках во время испытаний, команда решила использовать гироскопы в более точном режиме во время научных наблюдений. Приборы и сама обсерватория стабильны и здоровы.

Wide Field Camera 3 и Advanced Camera for Surveys, две основные камеры Хаббла, уже возобновили научные наблюдения. Команда также планирует восстановить работу спектрографа космического происхождения и спектрографа изображений космического телескопа позднее в этом месяце.

Космический телескоп «Хаббл», запущенный в 1990 году, изменил правила игры в области астрономии. Его способность получать четкие изображения далеких галактик, туманностей и других небесных явлений произвела революцию в нашем понимании Вселенной. Он не только выявил ускоренное расширение Вселенной, но и предоставил подробные изображения планет нашей Солнечной системы. Долговечность и адаптируемость Хаббла сделали его одним из самых значимых инструментов в истории астрономии, постоянно расширяющим границы наших космических знаний.

Теперь, когда научная деятельность «Хаббла» возобновилась, он продолжит предоставлять нам ценную информацию и открытия, которые углубляют наше понимание Вселенной, в которой мы живем.