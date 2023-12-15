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НАСА успешно восстанавливает научную работу космического телескопа Хаббл

ByРоберт Эндрю

Декабрь 15, 2023
НАСА успешно восстанавливает научную работу космического телескопа Хаббл

НАСА успешно восстановило научную работу космического телескопа «Хаббл» после того, как у него возникла проблема с гироскопом. Телескоп приостановил научные наблюдения 23 ноября, но возобновил работу 8 декабря.

НАСА провело серию испытаний, чтобы понять работу гироскопов, и определило, что научные операции могут продолжаться с использованием всех трех гироскопов. Фактически, основываясь на наблюдаемых характеристиках во время испытаний, команда решила использовать гироскопы в более точном режиме во время научных наблюдений. Приборы и сама обсерватория стабильны и здоровы.

Wide Field Camera 3 и Advanced Camera for Surveys, две основные камеры Хаббла, уже возобновили научные наблюдения. Команда также планирует восстановить работу спектрографа космического происхождения и спектрографа изображений космического телескопа позднее в этом месяце.

Космический телескоп «Хаббл», запущенный в 1990 году, изменил правила игры в области астрономии. Его способность получать четкие изображения далеких галактик, туманностей и других небесных явлений произвела революцию в нашем понимании Вселенной. Он не только выявил ускоренное расширение Вселенной, но и предоставил подробные изображения планет нашей Солнечной системы. Долговечность и адаптируемость Хаббла сделали его одним из самых значимых инструментов в истории астрономии, постоянно расширяющим границы наших космических знаний.

Теперь, когда научная деятельность «Хаббла» возобновилась, он продолжит предоставлять нам ценную информацию и открытия, которые углубляют наше понимание Вселенной, в которой мы живем.

By Роберт Эндрю