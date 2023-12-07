НАСА планирует возобновить работу телескопа Хаббл с повышенной точностью гироскопа

НАСА объявило о своем намерении восстановить полноценную научную работу космического телескопа «Хаббл», несмотря на недавние неудачи с одним из его направленных гироскопов. После ошибочных показаний одного из гироскопов телескопа 19 ноября Хаббл в качестве меры предосторожности перешёл в безопасный режим. Хотя команда успешно вернула его в работу, последующие проблемы снова вынудили телескоп перейти в безопасный режим 21 и 23 ноября.

К счастью, последний вход в безопасный режим не вызвал серьезного беспокойства, поскольку «Хаббл» при необходимости может работать всего с одним гироскопом. Однако для оптимальной эффективности команда предпочитает использовать три. Тем не менее, НАСА приняло решение восстановить телескоп для научных операций с использованием всех трех гироскопов. Для повышения производительности гироскопы во время наблюдений будут работать в более точном режиме.

Несмотря на более чем три десятилетия работы и недавнее внимание, уделяемое новым обсерваториям, Хаббл остается ценным активом для исследования огромной Вселенной. Согласно заявлению представителей НАСА, хотя проблемы с гироскопом случались и в прошлом, обсерватория и ее инструменты остаются стабильными и в хорошем состоянии.

Космический телескоп «Хаббл» произвел революцию в нашем понимании космоса с момента его запуска и сыграл важную роль в получении захватывающих дух изображений глубокого космоса. Его дальнейшая работа обеспечит ученым доступ к критически важным данным для дальнейших астрономических исследований и открытий. Несмотря на периодические неудачи, стремление НАСА восстановить и улучшить функциональность телескопа подчеркивает важность его миссии по расширению наших знаний о Вселенной.