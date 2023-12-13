Космический телескоп НАСА «Хаббл» возвращается к работе, преодолевая проблемы с гироскопом

Космический телескоп НАСА «Хаббл» вернулся к работе после устранения проблем с гироскопом, которые временно переводили телескоп в безопасный режим. Гироскопы космического телескопа, которые являются важной частью его системы наведения и прицеливания, в прошлом вызывали проблемы. Научные операции ранее были приостановлены в 2018 году из-за проблем с гироскопом. Однако на следующий день инженерам удалось восстановить телескоп, что позволило ему возобновить нормальную работу.

Гироскопы на «Хаббле» имеют репутацию непредсказуемых устройств. Несмотря на то, что работа телескопа неоднократно выключалась из-за сбоев гироскопа, в этом культовом научном инструменте еще осталось много жизни. По оценкам НАСА, нынешнего набора гироскопов хватит до 2030-х годов. В то же время следует ожидать периодических сбоев, безопасных режимов и приостановок научных операций.

Несмотря на недавнюю неудачу, Хаббл еще не полностью функционален. Широкоугольная камера 3 и усовершенствованная камера для обзоров возобновили научные наблюдения, но спектрограф космического происхождения и спектрограф изображений космического телескопа остаются отключенными. Однако команда Хаббла ожидает, что эти инструменты снова заработают позднее в этом месяце.

Временная приостановка научных работ повлияла на график работы телескопа, прервав важные исследовательские проекты. Тем не менее, после решения проблемы гироскопа, ученые надеются возобновить исследования объектов пояса Койпера, металличности спутников Галактики Андромеды, сверхновых типа 1А и других объектов.

Космический телескоп Хаббл уже более трех десятилетий является новатором в области астрономии. Его изображения пленили миллиарды людей по всему миру, изменив наше представление о Вселенной. Несмотря на устаревшее оборудование и проблемы, с которыми он сталкивается, «Хаббл» продолжает демонстрировать свою устойчивость и непоколебимую приверженность расширению наших знаний о космосе. По мере того, как телескоп приближается к своему последнему наблюдению, становится ясно, что мы не можем недооценивать его непреходящее влияние на научные открытия.