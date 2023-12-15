Большие фрегаты: взлет к новым высотам в исследованиях изменения климата

Исследователи нашли удивительного союзника в своих поисках понимания изменения климата: большого фрегата. Эти величественные существа, известные своим впечатляющим размахом крыльев и способностью проводить месяцы в воздухе, были оснащены специальным устройством, называемым «биологером», для сбора ценных данных о климатических условиях.

Доктор Ян Броснан, учёный из Исследовательского центра Эймса НАСА, придумал эту идею, работая с исследователями, которые уже метили птиц, чтобы отслеживать их перемещения. Он понял, что эти птицы, летающие над отдаленными районами мира, могут дать представление об атмосфере вокруг них.

Птиц помечали биологами, которые были надежно прикреплены к их хвостам с помощью мягкого клея. Паря по небу, фрегаты измеряют температуру и собирают данные в пасмурные дни и даже ночью. Исследователи были особенно очарованы способностью птиц преодолевать термики и останавливаться на вершине планетарного пограничного слоя (PBL), слоя, где происходят воздействия погоды, качества воздуха и климата.

Изучение PBL имеет решающее значение для понимания прогнозов качества воздуха, прогнозов погоды и изменения климата. Хотя ученые обычно полагаются на наземные измерения или спутники, изучение отдаленных районов над океанами оказалось сложной и дорогостоящей задачей. С помощью большого фрегата у исследователей появился новый метод сбора данных из этих труднодоступных регионов.

Доктор Броснан представил свои выводы на ежегодном собрании Американского геофизического союза, подчеркнув важность понимания динамики PBL в условиях изменения климата. Следующим шагом исследователей станет расширение исследования за счет мечения большего количества фрегатов и сбора еще большего количества данных.

Используя природные таланты этих птиц, ученые надеются, что собранные данные будут способствовать разработке более эффективных стратегий борьбы с последствиями изменения климата. Огромный фрегат действительно достигает новых высот в исследованиях изменения климата.