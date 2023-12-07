Четыре недавно открытых молодых звездных объекта

Недавнее исследование, проведенное международной командой астрономов, привело к открытию четырех новых молодых звездных объектов (YSO). Команда проанализировала данные из каталога SPICY и космического корабля НАСА WISE, чтобы идентифицировать эти захватывающие астрономические явления. Результаты были опубликованы в декабрьском номере журнала Корейского астрономического общества.

Молодые звездные объекты, также известные как YSO, представляют собой звезды на ранних стадиях эволюции, включая протозвезды и звезды до главной последовательности (PMS). Обычно они встречаются внутри плотных молекулярных скоплений, богатых молекулярным газом и межзвездными частицами. Эти объекты часто испытывают эпизодические процессы аккреции, приводящие к вспышкам, вызванным аккрецией. Эти вспышки можно разделить на два типа: вспышки EX Lup (EXors) и вспышки FU Ori (FUors).

Исследовательская группа под руководством Карлоса Контрераса Пенья из Сеульского национального университета провела поиск новых вспышек YSO, изучив данные каталога SPICY и проанализировав фотометрию в среднем инфракрасном диапазоне от WISE. В результате анализа они идентифицировали четыре изверженных YSO: SPICY 97855, SPICY 99341, SPICY 100587 и SPICY 109331. SPICY 99341 и SPICY 100587 были классифицированы как настоящие FUor, а SPICY 97855 является кандидатом FUor. Вспышка SPICY 109331, первоначально классифицированная как EXor, длилась примерно пять лет, дольше, чем ожидалось для EXor. Следовательно, он был классифицирован как источник типа V1647 Ori, демонстрирующий смешанные характеристики между EXor и FUors.

Исследование показало, что все четыре недавно обнаруженных извержения YSO испытали долговременные (длительностью более одного года) и высокоамплитудные всплески. Кроме того, в их спектрах наблюдались сильные эмиссионные линии 12CO, что указывает на значительные изменения в скорости аккреции. Расстояния до SPICY 99341 и SPICY 109331 были определены примерно как 9,800 и 12,500 световых лет соответственно, в то время как расстояния до двух других YSO остаются неизвестными и требуют дальнейших наблюдений.

Это новаторское исследование способствует нашему пониманию молодых звездных объектов и проливает свет на удивительные явления вспышек извержений звезд на ранних стадиях. Дальнейшие исследования этих YSO дадут ценную информацию о процессах аккреции и путях эволюции молодых звезд в нашей Вселенной.