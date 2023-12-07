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Космический корабль НАСА «Психея» сделал потрясающие снимки астероида Психея

ByМамфо Брешиа

Декабрь 7, 2023
Космический корабль НАСА «Психея» сделал потрясающие снимки астероида Психея

Космический корабль НАСА «Психея», запущенный 13 октября, продолжает добиваться впечатляющих успехов в космосе. Совсем недавно космический корабль успешно активировал свои двойные камеры и сделал первые снимки астероида Психея.

Сканер, состоящий из пары одинаковых камер, сделал в общей сложности 68 изображений звездного поля в созвездии Рыб. Эти первоначальные изображения являются важной вехой для команды миссии, поскольку они позволяют проверить правильность командования, анализ телеметрии и калибровку изображений.

«Это только начало», — сказал Джим Белл, руководитель группы изображений Psyche из Университета штата Аризона. «Мы начинаем проверять камеры с такими изображениями звезд, а затем в 2026 году сделаем тестовые снимки Марса во время пролета космического корабля. И, наконец, в 2029 году мы получим самые захватывающие изображения — нашего целевого астероида Психея. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми этими визуальными эффектами с публикой».

Команда разработчиков изображений будет использовать данные, собранные на изображениях, для определения состава богатого металлами астероида Психея. Анализируя фотографии в различных длинах волн света, как видимых, так и невидимых для человеческого глаза, команда надеется получить представление об истории и геологии астероида.

Помимо создания потрясающих изображений, космический корабль «Психея» также достиг других важных результатов с момента своего запуска. Он успешно испытал различные научные инструменты, такие как магнитометр и спектрометр гамма-излучения. Кроме того, космический корабль установил рекорд с помощью своих электрических двигателей, которые позволят ему путешествовать глубоко в космос.

Космический корабль «Психея» в настоящее время находится на расстоянии миллионов миль от Земли и, как ожидается, достигнет своего пункта назначения, астероида Психея, расположенного в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, в 2029 году. Команда миссии продолжит следить за космической погодой и собирать ценные данные во время полета. долгое путешествие.

С каждым успехом миссия НАСА «Психея» приближает нас к разгадке тайн нашей Солнечной системы и расширению наших знаний о Вселенной.

By Мамфо Брешиа