Космический корабль НАСА «Психея» сделал потрясающие снимки астероида Психея

Космический корабль НАСА «Психея», запущенный 13 октября, продолжает добиваться впечатляющих успехов в космосе. Совсем недавно космический корабль успешно активировал свои двойные камеры и сделал первые снимки астероида Психея.

Сканер, состоящий из пары одинаковых камер, сделал в общей сложности 68 изображений звездного поля в созвездии Рыб. Эти первоначальные изображения являются важной вехой для команды миссии, поскольку они позволяют проверить правильность командования, анализ телеметрии и калибровку изображений.

«Это только начало», — сказал Джим Белл, руководитель группы изображений Psyche из Университета штата Аризона. «Мы начинаем проверять камеры с такими изображениями звезд, а затем в 2026 году сделаем тестовые снимки Марса во время пролета космического корабля. И, наконец, в 2029 году мы получим самые захватывающие изображения — нашего целевого астероида Психея. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми этими визуальными эффектами с публикой».

Команда разработчиков изображений будет использовать данные, собранные на изображениях, для определения состава богатого металлами астероида Психея. Анализируя фотографии в различных длинах волн света, как видимых, так и невидимых для человеческого глаза, команда надеется получить представление об истории и геологии астероида.

Помимо создания потрясающих изображений, космический корабль «Психея» также достиг других важных результатов с момента своего запуска. Он успешно испытал различные научные инструменты, такие как магнитометр и спектрометр гамма-излучения. Кроме того, космический корабль установил рекорд с помощью своих электрических двигателей, которые позволят ему путешествовать глубоко в космос.

Космический корабль «Психея» в настоящее время находится на расстоянии миллионов миль от Земли и, как ожидается, достигнет своего пункта назначения, астероида Психея, расположенного в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, в 2029 году. Команда миссии продолжит следить за космической погодой и собирать ценные данные во время полета. долгое путешествие.

С каждым успехом миссия НАСА «Психея» приближает нас к разгадке тайн нашей Солнечной системы и расширению наших знаний о Вселенной.