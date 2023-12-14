У «Вояджера-1» возникли проблемы со связью, препятствующие передаче данных

Краткое описание: Космический корабль НАСА «Вояджер-1», ветеран-исследователь космоса, столкнулся с неудачей в своей миссии, поскольку прекратил передачу инженерных и научных данных на Землю. Проблема связана с системой полетных данных (FDS), которая не может эффективно взаимодействовать с блоком модуляции телеметрии (TMU), поскольку передает повторяющуюся структуру без полезных данных. НАСА подозревает, что проблема исходит от FDS. Инженеры борются с особенностями стареющего космического корабля, полагаясь на документацию десятилетней давности для устранения возникших проблем. Кроме того, время, необходимое для связи с «Вояджером-1», представляет собой проблему, поскольку командам центра управления полетами требуется более 22 часов, чтобы добраться до зонда, и требуется дополнительное время для оценки их эффективности. По оценкам НАСА, инженерам понадобится несколько недель, чтобы разработать новый план решения этой проблемы. Этот инцидент знаменует собой заметное отклонение от предыдущего сбоя телеметрии в 2022 году, который вызвал беспорядочную передачу данных о положении, что впоследствии было устранено путем переключения на другой компьютер. Теперь зонд «Вояджер-1» перестает передавать какие-либо научные данные, что ставит перед командой новые задачи.

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