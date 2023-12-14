Управление астероидами: новые подходы к планетарной защите

Резюме: Недавние миссии к астероидам показали, что многие из этих небесных объектов не являются твердыми, отдельными объектами, а скорее грудами щебня, состоящими из гравия и валунов, слабо скрепленных вместе. Это создает проблему для ученых и инженеров, когда дело доходит до отклонения астероидов, которые потенциально могут представлять опасность для Земли. Традиционный метод кинетического удара, продемонстрированный тестом двойного перенаправления астероидов НАСА (DART), может быть неэффективен в отношении астероидов, содержащих груды обломков, поскольку он может привести к их разрушению, а не к отклонению. Однако изучаются многообещающие альтернативные подходы, включая отклонение ионного луча и использование гравитационного поля космического корабля, известного как гравитационный трактор. Эти методы предлагают более контролируемые процессы, которые могут работать с грудами обломков, не нарушая их.

Отклонение ионного пучка: контролируемый подход

Одним из потенциальных решений борьбы с грудами обломков астероидов является отклонение ионного луча. Этот метод предполагает направление ионного луча для воздействия на астероид вдоль вектора его скорости, распределяя мощность на месяцы или даже годы. По словам Джона Брофи, научного сотрудника Лаборатории реактивного движения, отклонение ионного луча — это контролируемый процесс, который может смягчить проблемы, связанные с отклонением груды обломков. Он не требует знаний о силе или составе астероида, что делает его потенциально привлекательным. Хотя этот метод все еще находится в стадии изучения, он показывает многообещающие результаты в решении сложных задач по отклонению груды обломков астероидов.

Гравитационный трактор: использование гравитационных полей

Еще один инновационный подход, который сейчас изучается, — это гравитационный трактор. Эта концепция предполагает использование гравитационного поля космического корабля для мягкого воздействия на астероид, постепенно изменяя его траекторию. Эд Лу, исполнительный директор Института астероидов и соавтор изобретения гравитационного трактора, считает, что этот метод является жизнеспособным средством отклонения астероидов. Тестирование этой концепции в космосе в настоящее время изучается, и в случае успеха она может обеспечить контролируемый и эффективный подход к борьбе с астероидами.

Улучшение обнаружения и мониторинга

Несмотря на прогресс в разработке методов отклонения астероидов, по-прежнему крайне важно улучшить наши возможности по обнаружению и мониторингу потенциально опасных астероидов. Ожидается, что будущая обсерватория Веры К. Рубин в Чили сыграет важную роль в обнаружении новых астероидов. Благодаря своей способности контролировать большие участки неба и обнаруживать тусклые движущиеся объекты, он обещает стать ценным инструментом в выявлении потенциальных угроз. Однако вопросы управления, связанные с планетарной обороной, также требуют внимания. Как отмечает Никола Шмидт, старший научный сотрудник Института международных отношений, до сих пор многое неизвестно о составе и структуре обломков астероидов, что усложняет задачу снижения рисков, которые они представляют.

В заключение, хотя традиционные методы кинетического воздействия могут оказаться непригодными для отклонения груды обломков астероидов, альтернативные подходы, такие как отклонение ионного луча и гравитационный трактор, показывают многообещающие результаты в борьбе с этими уникальными небесными объектами. Улучшенные возможности обнаружения и мониторинга, а также текущие исследования и сотрудничество имеют жизненно важное значение в наших усилиях по защите Земли от потенциальных столкновений с астероидами.