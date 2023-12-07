Название: Студенты университета из Нью-Брансуика готовятся к запуску мини-спутника для исследования атмосферы и погоды

Студенты университета из Нью-Брансуика готовятся отправить в космос мини-спутник под названием Satellite Violet для выполнения новаторской миссии. Этот амбициозный проект, финансируемый Канадским космическим агентством и Инновационным фондом Нью-Брансуика, направлен на изучение верхних слоев атмосферы Земли и погодных условий посредством научных экспериментов.

Спутник Violet успешно завершил этап испытаний в Канадском космическом агентстве в Монреале и его запуск на Международную космическую станцию ​​запланирован на начало 2022 года. После вывода на орбиту мини-спутник будет играть ключевую роль в захвате сигналов GPS и отслеживании их спутников. собственные перемещения, предоставляя важные данные для исследований атмосферы и погоды.

Чтобы обеспечить бесперебойную связь со спутником, команда в настоящее время работает над созданием диспетчерской наземной станции, оснащенной самыми современными компьютерами и радиооборудованием, в Гиллин-холле UNB. Этот объект позволит команде установить радиосвязь со спутником Violet, когда он окажется в космосе.

С момента своего создания в 2018 году этот проект объединил более 300 человек, в том числе 274 студента, с различных инженерных факультетов Университета Монктона и Общественного колледжа Нью-Брансуика в Сент-Джоне. Это предоставило уникальную возможность для сотрудничества и внесения вклада в развитие мини-спутника.

Satellite Violet размером примерно с буханку хлеба имеет алюминиевую раму, печатные платы и солнечные батареи. Он будет вращаться вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью восемь километров в секунду. Спутник является одним из 14 канадских мини-спутников, участвующих в канадском проекте CubeSat, который фокусируется на обучении студентов высших учебных заведений проектированию, строительству, запуску и эксплуатации миссий из космоса.

4 марта 2022 года Satellite Violet отправится в путь к Международной космической станции на ракете Falcon 9, закупленной НАСА. Как только его миссия будет завершена, мини-спутник распадется в атмосфере, что станет значительным вкладом этих талантливых канадских студентов в освоение космоса.