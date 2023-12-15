Новое поколение астронавтов встретилось с президентом Байденом и обсудило миссию на Луну

Резюме:

Четыре астронавта, в том числе трое американцев и один канадец, которые собираются облететь Луну в рамках миссии НАСА «Артемида II», встретились с президентом Джо Байденом в Белом доме. Президент продемонстрировал лунный камень, собранный в эпоху Аполлона, и выразил свою приверженность миссии. Экипаж «Артемиды II» выразил благодарность руководству, которое сделало возможным их путешествие. Это будет первый раз за 50 лет, когда астронавты отправятся на Луну. В отличие от предыдущих миссий, экипаж не приземлится и не выйдет на лунную орбиту, а вместо этого облетит Луну и вернется прямо на Землю. Запуск запланирован на конец 2024 года, а последующая миссия по высадке на Луну запланирована на следующий год. Астронавты в настоящее время проходят обширную подготовку и обучение, чтобы обеспечить безопасное путешествие. Недавно они провели генеральную репетицию, где отработали капсульные процедуры в Тихом океане. Эта миссия знаменует собой важную веху, поскольку в ней участвует канадский астронавт и она является частью программы НАСА «Артемида», названной в честь сестры-близнеца Аполлона из мифологии. Космический корабль экипажа прошел проверку после прошлогоднего испытательного полета, который выявил неожиданное обугливание и потерю материала теплового экрана. Тем не менее, экипаж по-прежнему предан миссии, и слова президента Байдена подтверждают их уверенность в достижении своей цели.

Название: Новое поколение астронавтов отправляется в историческое путешествие на Луну

Экипаж «Артемиды II», состоящий из американских астронавтов и канадского астронавта, недавно встретился с президентом Байденом в Белом доме, обсудив предстоящую миссию по облету Луны. В Овальном кабинете президент с гордостью продемонстрировал лунный камень эпохи Аполлона, символизирующий давнее наследие освоения космоса. Эта встреча является показателем приверженности президента Байдена исследованию космоса и его поддержки программы «Артемида».

В отличие от предыдущих лунных миссий, экипаж «Артемиды II» не будет приземляться на лунную поверхность или вращаться вокруг Луны. Вместо этого их цель — облететь Луну и вернуться прямо на Землю. Это историческое путешествие, запланированное на конец 2024 года, станет первым в своем роде за 50 лет. Миссия экипажа служит прелюдией к последующей высадке на Луну другой команды, запланированной на следующий год.

Однако прежде чем приступить к этому амбициозному заданию, команда усердно готовится. Они участвуют в обширном моделировании и сотрудничают с Центром управления полетами, чтобы обеспечить их безопасный отъезд и возвращение. В феврале экипаж примет участие в генеральной репетиции, наблюдая за движениями капсулы, пока она «качивается» в Тихом океане. Этот решающий шаг гарантирует, что экипаж хорошо подготовлен к реальной миссии.

Экипаж Артемиды II, состоящий из опытных астронавтов и канадского члена, является первым лунным экипажем в рамках программы НАСА Артемида. Программа направлена ​​на продолжение новаторского духа миссий Аполлона и названа в честь сестры-близнеца Аполлона из мифологии.

Хотя экипаж с нетерпением ожидает своего путешествия, исследования теплового экрана их космического корабля могут привести к потенциальной задержке. Прошлогодний испытательный полет вокруг Луны без членов экипажа выявил неожиданное обугливание и материальные потери теплового экрана. Этот защитный экран жизненно важен для защиты капсулы во время ее возвращения в атмосферу Земли.

Обсуждение президента Байдена с командой перекликалось с духом исследования и решимости. Он сослался на знаменитую речь Джона Ф. Кеннеди в 1962 году, подчеркнув, что великие проблемы не следует откладывать. Это подтвердило приверженность экипажа своей миссии и их веру в достижение выдающихся подвигов под руководством коллективного руководства.

Миссия «Артемида II» с участием нового поколения астронавтов представляет собой важную главу в освоении космоса. Вновь выйдя за пределы орбиты Земли, человечество делает еще один важный шаг на пути к более глубокому пониманию и открытию космоса.