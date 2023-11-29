Новые взгляды на потенциальную угрозу астероида 1998 WB2

Давняя приверженность НАСА мониторингу и изучению астероидов позволила нам получить ценную информацию о потенциальных угрозах, которые они представляют для нашей планеты. В рамках своей программы наблюдений за объектами, сближающимися с Землей (NEO), агентство старательно отслеживает и характеризует астероиды, которые потенциально могут представлять угрозу для Земли. Эта работа необходима для защиты нашего будущего.

Астероид 1998 WB2, член группы астероидов Аполлона, недавно привлек внимание НАСА из-за его неизбежного сближения с Землей. Этот астероид диаметром около 470 футов относится к категории более крупных околоземных астероидов, которые могут нанести значительный ущерб при столкновении.

3 декабря 2023 года астероид 1998 WB2 максимально приблизится к нашей планете, пройдя мимо нее на расстоянии примерно 2.62 миллиона миль. Обладая невероятной скоростью 51,140 XNUMX километров в час, этот небесный объект, несомненно, привлечет любопытство как астрономов, так и любителей космоса.

Что отличает астероид 1998 WB2, так это его эксцентричная орбита. Путешествуя на расстоянии от 0.817 до 3.136 астрономических единиц (а.е.) от Солнца, этот астероид приближается к Солнцу, чем к Земле в его перигелии и дальше, чем Марс в его афелии. Полный оборот ее орбиты занимает около 1.6 года.

Хотя следующее близкое сближение астероида 1998 WB2 с нашей планетой, согласно прогнозам, произойдет 16 марта 2035 года на расстоянии 14.93 миллиона километров, крайне важно устранить потенциальную опасность, которую он представляет. Хотя шансы невелики (вероятность столкновения с Землей в следующем столетии составляет 1 к 200), НАСА считает этот астероид потенциально опасным.

В рамках своих текущих усилий НАСА продолжит внимательно наблюдать за астероидом 1998 WB2, чтобы лучше понять его орбиту и потенциальные риски столкновения. Кроме того, агентство активно исследует и разрабатывает инновационные технологии, которые можно использовать для отклонения астероидов на пути столкновения с Землей.

Благодаря непоколебимой приверженности НАСА изучению околоземных астероидов мы лучше, чем когда-либо, оснащены для обеспечения безопасности нашей планеты и будущих поколений.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Является ли астероид 1998 WB2 серьезной угрозой для Земли?

Ответ: Хотя у него есть небольшая вероятность столкновения с Землей в ближайшие 100 лет, он подпадает под категорию потенциально опасных астероидов из-за своего размера и близкого сближения.

Вопрос: Когда астероид 1998 WB2 приблизится к Земле на максимальное расстояние?

Ответ: Астероид должен приблизиться на максимальное расстояние 3 декабря 2023 года, пройдя мимо на расстоянии примерно 2.62 миллиона миль.

Вопрос: Каков размер астероида 1998 WB2?

Ответ: По оценкам, диаметр этого астероида составляет около 470 футов.

Вопрос: Как быстро движется астероид 1998 WB2?

Ответ: Во время близкого сближения астероид будет двигаться со скоростью 51,140 XNUMX километров в час.

Вопрос: Какова схема орбиты астероида 1998 WB2?

Ответ: Астероид 1998 WB2 имеет эксцентричную орбиту и находится на расстоянии от 0.817 до 3.136 астрономических единиц от Солнца. Он совершает один оборот каждые 1.6 года.

Вопрос: Будут ли в будущем какие-либо близкие сближения астероида 1998 WB2?

Ответ: Следующее сближение по прогнозам произойдет 16 марта 2035 года на расстоянии 14.93 миллиона километров от Земли.