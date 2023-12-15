Ученые обнаружили новый астероид группы Аполлона, приближающийся к Земле

Ученые изучают астероиды, чтобы получить представление о ранней Солнечной системе и условиях, которые преобладали во время формирования планет. Помимо своего научного значения, астероиды также содержат потенциал ценных ресурсов, включая воду и металлы. Исследование этих небесных тел имеет решающее значение для понимания ранних стадий развития нашей Солнечной системы и будущих космических миссий.

15 декабря НАСА в сотрудничестве с современными космическими и наземными телескопами отследило недавно открытый астероид, который должен пройти близко к Земле. Этот космический камень, обозначенный как астероид 2023 XZ11, мчится к нашей планете с ошеломляющей скоростью 52,929 XNUMX километров в час, превосходя скорость межконтинентальных баллистических ракет.

Пролетая на расстоянии примерно 1.4 миллиона километров, этот астероид шириной 100 футов сравним по размеру с самолетом. Хотя оно недостаточно велико, чтобы вызвать массовую панику или значительный ущерб, потенциальное воздействие все равно приведет к определенной степени разрушений. Инцидент 2013 года в России служит напоминанием: над Челябинском взорвался меньший астероид высотой 59 футов, причинив ущерб тысячам зданий и ранив более тысячи человек.

Астероид 2023 XZ11, принадлежащий к группе околоземных астероидов Аполлона, еще не прошел близко к Земле перед предстоящим сближением. После этого события не ожидается, что астероид приблизится к нашей планете в обозримом будущем. Группа астероидов Аполлон названа в честь массивного астероида Аполлон 1862 года, первоначально открытого немецким астрономом Карлом Рейнмутом в 1930-х годах.

Это открытие дает ученым ценную возможность изучить ранее неизвестный астероид вблизи. Изучая ее состав и траекторию, исследователи смогут получить более глубокое представление о ранней истории нашей Солнечной системы и уточнить свое понимание формирования планет. Более того, такие открытия открывают путь для будущих миссий, которые потенциально смогут использовать ресурсы, содержащиеся в астероидах, для исследований космоса.