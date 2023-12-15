Астроном-любитель обнаружил потенциальный ударный кратер на спутнике Юпитера Ио

Астроном-любитель, возможно, сделал важное открытие на спутнике Юпитера Ио. Джеспер Сандберг изучал фотографию, сделанную миссией НАСА «Галилео» в 2001 году, когда он заметил небольшой темный шрам шириной около 100 метров, напоминающий ударный кратер. Это открытие бросает вызов нынешнему пониманию геологических процессов на Ио, поскольку ранее считалось, что на острове нет ударных кратеров, а есть только постоянно меняющийся ландшафт.

Чтобы подтвердить открытие, Сэндберг обратилась к планетарному геологу Розали Лопес из Лаборатории реактивного движения НАСА, которая затем привлекла к работе своего коллегу Дэвида Уильямса, профессора-исследователя из Университета штата Аризона. При ближайшем рассмотрении они определили, что круглая форма шрама и его изолированное расположение вдали от потока лавы подтверждают заявление Сандберга о потенциальном ударном кратере.

Другие эксперты в этой области также высказались по поводу этого вывода. Джани Радебо, планетарный геолог из Университета Бригама Янга, выразила удивление тем, что шрам не был обнаружен ранее. Трейси Грегг, планетарный вулканолог из Университета Буффало, упомянула о сложности отличить ударный кратер от вулканического на основе имеющихся данных.

Хотя разрешение изображения не дает окончательных доказательств, Лопес предполагает, что наличие одного кратера может указывать на то, что на Ио могут быть еще скрытые ударные кратеры. Исследование этих кратеров могло бы помочь ученым в разработке более точных моделей геологической истории Луны.

Однако дальнейшие расследования придется отложить до будущей миссии, обладающей необходимой резолюцией для обнаружения новых кратеров. Сложная и дорогостоящая перспектива создания аппарата на близкой орбите вокруг Ио сдерживается интенсивным радиационным поясом, окружающим Луну. Потенциальным решением может стать комплексный облет с орбитального аппарата Юпитера, такой как миссия НАСА Europa Clipper.

Несмотря на эти события, Сандберг продолжает изучать фотоархивы, постоянно открывая новые подробности об удивительной поверхности Ио. Его открытие служит напоминанием о важности вклада астрономов-любителей в научные знания.