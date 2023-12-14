Редкий разрыв солнечного ветра вызывает загадочное расширение атмосферы на Марсе

Ученые недавно обнаружили, что внезапное расширение атмосферы Марса в прошлом году было вызвано редким разрывом в потоке заряженных частиц, известных как солнечный ветер, исходящих от Солнца. Это явление уже наблюдалось на Земле раньше и вскоре может повториться.

26 декабря 2022 года орбитальный аппарат НАСА MAVEN наблюдал, как магнитосфера Марса расширилась на тысячи миль, что привело к временному расширению марсианской атмосферы. Это расширение совпало со значительным уменьшением количества частиц солнечного ветра, попадающих на космический корабль, что поразило исследователей.

Редкое событие было описано Шеннон Карри, главным исследователем миссии MAVEN, как «поистине аномальное солнечное событие». Расширение атмосферы было результатом отсутствия солнечного ветра, который обычно давит на магнитосферу Марса, заставляя ее отклонять большинство частиц.

Подобное событие произошло на Земле в 1999 году, когда солнечный ветер почти исчез на три дня, позволив нашей атмосфере расшириться в 100 раз по сравнению с нормальным объемом, прежде чем вернуться к исходному размеру. Это событие не нанесло планете сколько-нибудь заметного ущерба.

Считается, что эти необъяснимые пробелы в солнечном ветре вызваны быстрыми частицами, обгоняющими те, что впереди, создавая пространство без солнечного ветра. В предыдущем исследовании исследователи связали такое событие расширения атмосферы на Земле с большим разрывом на поверхности Солнца, известным как корональная дыра, с более слабыми магнитными полями, которые ускоряют солнечный ветер.

Поскольку Солнце вступает в фазу солнечного максимума, характеризующуюся повышенной активностью, корональные дыры могут стать более распространенными в ближайшие годы. Это может привести к увеличению случаев расширения атмосферы как на Марсе, так и на Земле. Ученые продолжают изучать эти события, чтобы лучше понять их влияние и любые потенциальные долгосрочные последствия.